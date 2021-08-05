Україна підписала безвіз із країною в Центральній Америці

Україна підписала безвіз із країною в Центральній Америці
18 жовтня Уряд затвердив Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Гватемала про взаємне скасування візових вимог, учинену 25 липня 2022 у Києві.

Про це йдеться на сайті Кабміну.

Положеннями Угоди передбачається можливість безвізового в’їзду та перебування громадян України та громадян Республіки Гватемала в державі іншої сторони строком до 90 днів протягом 180 днів.

Набрання Угодою чинності та її імплементація дозволить встановити на взаємній та постійній основі безвізовий режим поїздок громадян України та громадян Республіки Гватемала, що сприятиме збільшенню обсягів торгівлі та розвитку міжлюдських контактів, а також туризму, щойно дозволить безпекова ситуація.

Про дату початку застосування Угоди повідомимо додатково після виконання внутрішньодержавних процедур гватемальською стороною.

Довідково: нині до громадян України, що мають намір здійснити короткострокову подорож до Республіки Гватемала з туристичною, діловою або приватною метою, візові вимоги не застосовуються відповідно до одностороннього рішення Республіки Гватемала.

Громадянам Республіки Гватемала для в’їзду в Україну оформлюються візи в закордонних дипломатичних установах України та візи в електронному вигляді (е-Віза).

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Теги: Україна, безвіз, Гватемала
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