Курс валют у Луцьку 19 жовтня





Про це повідомляє



Євро купують за 39.04, а продають за – 39.30.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.01, а продають за 8,25.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 19 жовтня готівковий курс долара становить 40.60, продають його за 40.75.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 39.04, а продають за – 39.30.Щодо польського злотого, то його купують за 8.01, а продають за 8,25.

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