Курс валют у Луцьку 19 жовтня
Сьогодні, 09:10
19 жовтня готівковий курс долара становить 40.60, продають його за 40.75.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 39.04, а продають за – 39.30.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.01, а продають за 8,25.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 39.04, а продають за – 39.30.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.01, а продають за 8,25.
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