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ЗСУ за минулу добу знищили ще 430 окупантів, 5 ракет та один російський літак

ЗСУ за минулу добу знищили ще 430 окупантів, 5 ракет та один російський літак
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 66 280 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.10 орієнтовно склали:

особового складу - близько 66280 (+430) осіб ліквідовано;
танків - 2554 (+6);
бойових броньованих машин - 5235 (+16);
артилерійських систем - 1637 (+15);
РСЗВ - 372 (+0);
засоби ППО - 189 (+1);
літаків - 269 (+1);
гелікоптерів - 242 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1286 (+10);
крилаті ракети - 323 (+5);
кораблі / катери - 16 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3999 (+14);
спеціальна техніка - 146 (+2).

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Теги: Росія, Україна, війна
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