ЗСУ за минулу добу знищили ще 430 окупантів, 5 ракет та один російський літак





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.10 орієнтовно склали:



особового складу - близько 66280 (+430) осіб ліквідовано;

танків - 2554 (+6);

бойових броньованих машин - 5235 (+16);

артилерійських систем - 1637 (+15);

РСЗВ - 372 (+0);

засоби ППО - 189 (+1);

літаків - 269 (+1);

гелікоптерів - 242 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1286 (+10);

крилаті ракети - 323 (+5);

кораблі / катери - 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 3999 (+14);

спеціальна техніка - 146 (+2).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 66 280 військових.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.10 орієнтовно склали:особового складу - близько 66280 (+430) осіб ліквідовано;танків - 2554 (+6);бойових броньованих машин - 5235 (+16);артилерійських систем - 1637 (+15);РСЗВ - 372 (+0);засоби ППО - 189 (+1);літаків - 269 (+1);гелікоптерів - 242 (+0);БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1286 (+10);крилаті ракети - 323 (+5);кораблі / катери - 16 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн - 3999 (+14);спеціальна техніка - 146 (+2).

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