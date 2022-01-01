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СБУ затримала мешканця Бучі, який допомагав росіянам під час окупації

СБУ затримала мешканця Бучі, який допомагав росіянам під час окупації
СБУ затримала мешканця Бучі, який допомагав росіянам під час окупації, а потім хотів «замаскувати» свої злочини, вступивши в український добробат.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Цей зрадник брав участь у каральних рейдах рашистів і допомагав виявляти та фізично знищувати учасників руху спротиву.

Він з власної ініціативи запропонував свою допомогу РФ, після чого загарбники видали йому вогнепальну зброю, військову форму російського зразка та «інструкції» щодо подальших дій проти українських захисників.

Встановлено, що, перебуваючи на ворожому БТРі спільно з рашистами, він увірвався до будинку свого знайомого, де проводив незаконний обшук і намагався виявити бійців Тероборони.

У разі захоплення Київщини він планував увійти до складу окупаційної адміністрації і продовжити репресії проти українців.

Після звільнення міста колаборант залишився в регіоні і намагався приховати свої злочини. Тож вступив до лав добровольчого формування місцевої територіальної громади. Там він під виглядом оборонця сподівався уникнути правосуддя.

За даними слідства, в подальшому він планував відновити свої зв’язки з окупантами для передачі їм розвідданих про дислокацію та переміщення українських військ на території регіону.

Проте співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника і запобігли його планам.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув’язнення.

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Теги: Росія, Україна, війна
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