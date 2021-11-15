Ноутбук для роботи та бізнесу: чому варто купити в «чорну п’ятницю» та як обрати*





«Чорна п’ятниця»: переваги придбань

Магазини рясніють вивісками "Sale", а цінники стають червоними. Неймовірні знижки чекають на покупців у торгових точках, тому потрібно встигнути підготуватися і вибрати бажане. Кількість деяких товарів може бути обмежена, адже попит у «чорну п’ятницю» величезний.



Хороші ноутбуки для роботи та бізнесу коштують чимало, адже вони з високими характеристиками. У день шопінгу вартість знижується, це можливість схопити круту модель за адекватним прайсом. Розглянемо, на що звернути увагу під час вибору техніки.



Дизайн: важливі деталі

Сучасні бізнес-лептопи вирізняються невеликими розмірами і малою вагою. Завдяки цьому їх зручно брати з собою. Під час вибору зверніть увагу на:



1. Матеріал. Пластикові моделі легші, а металеві відрізняються підвищеною ударостійкістю.

2. Вага. Бізнес-лептоп має бути практичним для перенесення. Вибирайте тонкі моделі.

3. Покриття. У Чорну п'ятницю можна купити ноути з глянцевим, матовим або перфорованим корпусом.



Зверніть увагу на кількість роз'ємів. Важливо, щоб до пристрою можна було підключити зовнішній диск, мишку, клавіатуру та іншу периферію.





Екран: ключові моменти

Від дисплея залежить комфорт під час роботи. Моделі з топовими екранами коштують дорого, але в день розпродажів вони доступні. Під час купівлі важливо враховувати такі технічні характеристики:



1. Яскравість. Чим вище значення, тим краще. Якщо у техніки високі показники яскравості екрана, на ній зручно працювати навіть у сонячний день. Прямі промені не заважають читанню інформації, користувач чітко бачить зображення.

2. Частота оновлення. Якщо працюєте з відеоматеріалами та медіафайлами, важливо, щоб кадри змінювалися плавно. Це дає змогу розглянути найменші деталі та неточності. Вибирайте моделі з показниками від 120 Гц.

3. Покриття. Матові дисплеї комфортніші для сприйняття. У топі - ноути з покриттям антивідблиску і технологією захисту очей. Синє випромінювання шкідливе, особливо при тривалому використанні електроніки.



Від діагоналі залежить розмір пристрою. Якщо працюєте з графікою або в кодингу, компактні моделі не підійдуть.



Продуктивність: основні моменти

Ноутбуки з топовими чипсетами коштують дорого, краще купити їх у Чорну п'ятницю за зниженою ціною. На продуктивність впливає покоління процесора, кількість ядер і ємність сховища. 8-ядерні чіпсети - гарант безперебійної роботи в режимі багатозадачності.

ОЗП відповідає за швидкість обробки запитів користувача. Вибирайте з об'ємом не менше 4 ГБ. Серед бізнес-лептопів у тренді MacBook від Apple - вони стильні, легкі та продуктивні.





Що ще врахувати під час вибору

Якщо часто проводите онлайн-конференції, веб-камера має знімати у високій якості. Зверніть увагу на чутливість мікрофона, від цього залежить чіткість звуку. Якщо вирішили придбати ноут для роботи та бізнесу, відвідайте магазин, щоб поклацати різні моделі.



Врахуйте, що в «чорну п’ятницю» можливі черги та відсутність потрібної техніки на полицях у магазині. Щоб цього уникнути, спробуйте онлайн-шопінг. Задайте необхідні параметри та оберіть ідеальну модель.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 21 по 28 листопада відбудеться грандіозний період шопінгу - Чорна п'ятниця 2022 року. Багато хто чекає на цю дату, адже можна купити топові товари за крутими знижками. Ноутбуки - популярний сегмент у Black Friday. Ми розповімо, на що звернути увагу під час вибору, чому варто купувати їх саме в грандіозний розпродаж.Магазини рясніють вивісками "Sale", а цінники стають червоними. Неймовірні знижки чекають на покупців у торгових точках, тому потрібно встигнути підготуватися і вибрати бажане. Кількість деяких товарів може бути обмежена, адже попит у «чорну п’ятницю» величезний.Хороші ноутбуки для роботи та бізнесу коштують чимало, адже вони з високими характеристиками. У день шопінгу вартість знижується, це можливість схопити круту модель за адекватним прайсом. Розглянемо, на що звернути увагу під час вибору техніки.Сучасні бізнес-лептопи вирізняються невеликими розмірами і малою вагою. Завдяки цьому їх зручно брати з собою. Під час вибору зверніть увагу на:1. Матеріал. Пластикові моделі легші, а металеві відрізняються підвищеною ударостійкістю.2. Вага. Бізнес-лептоп має бути практичним для перенесення. Вибирайте тонкі моделі.3. Покриття. У Чорну п'ятницю можна купити ноути з глянцевим, матовим або перфорованим корпусом.Зверніть увагу на кількість роз'ємів. Важливо, щоб до пристрою можна було підключити зовнішній диск, мишку, клавіатуру та іншу периферію.Від дисплея залежить комфорт під час роботи. Моделі з топовими екранами коштують дорого, але в день розпродажів вони доступні. Під час купівлі важливо враховувати такі технічні характеристики:1. Яскравість. Чим вище значення, тим краще. Якщо у техніки високі показники яскравості екрана, на ній зручно працювати навіть у сонячний день. Прямі промені не заважають читанню інформації, користувач чітко бачить зображення.2. Частота оновлення. Якщо працюєте з відеоматеріалами та медіафайлами, важливо, щоб кадри змінювалися плавно. Це дає змогу розглянути найменші деталі та неточності. Вибирайте моделі з показниками від 120 Гц.3. Покриття. Матові дисплеї комфортніші для сприйняття. У топі - ноути з покриттям антивідблиску і технологією захисту очей. Синє випромінювання шкідливе, особливо при тривалому використанні електроніки.Від діагоналі залежить розмір пристрою. Якщо працюєте з графікою або в кодингу, компактні моделі не підійдуть.Ноутбуки з топовими чипсетами коштують дорого, краще купити їх у Чорну п'ятницю за зниженою ціною. На продуктивність впливає покоління процесора, кількість ядер і ємність сховища. 8-ядерні чіпсети - гарант безперебійної роботи в режимі багатозадачності.ОЗП відповідає за швидкість обробки запитів користувача. Вибирайте з об'ємом не менше 4 ГБ. Серед бізнес-лептопів у тренді MacBook від Apple - вони стильні, легкі та продуктивні.Якщо часто проводите онлайн-конференції, веб-камера має знімати у високій якості. Зверніть увагу на чутливість мікрофона, від цього залежить чіткість звуку. Якщо вирішили придбати ноут для роботи та бізнесу, відвідайте магазин, щоб поклацати різні моделі.Врахуйте, що в «чорну п’ятницю» можливі черги та відсутність потрібної техніки на полицях у магазині. Щоб цього уникнути, спробуйте онлайн-шопінг. Задайте необхідні параметри та оберіть ідеальну модель.

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