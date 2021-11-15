Ноутбук для роботи та бізнесу: чому варто купити в «чорну п’ятницю» та як обрати*
Сьогодні, 09:55
З 21 по 28 листопада відбудеться грандіозний період шопінгу - Чорна п'ятниця 2022 року. Багато хто чекає на цю дату, адже можна купити топові товари за крутими знижками. Ноутбуки - популярний сегмент у Black Friday. Ми розповімо, на що звернути увагу під час вибору, чому варто купувати їх саме в грандіозний розпродаж.
Магазини рясніють вивісками "Sale", а цінники стають червоними. Неймовірні знижки чекають на покупців у торгових точках, тому потрібно встигнути підготуватися і вибрати бажане. Кількість деяких товарів може бути обмежена, адже попит у «чорну п’ятницю» величезний.
Хороші ноутбуки для роботи та бізнесу коштують чимало, адже вони з високими характеристиками. У день шопінгу вартість знижується, це можливість схопити круту модель за адекватним прайсом. Розглянемо, на що звернути увагу під час вибору техніки.
Сучасні бізнес-лептопи вирізняються невеликими розмірами і малою вагою. Завдяки цьому їх зручно брати з собою. Під час вибору зверніть увагу на:
1. Матеріал. Пластикові моделі легші, а металеві відрізняються підвищеною ударостійкістю.
2. Вага. Бізнес-лептоп має бути практичним для перенесення. Вибирайте тонкі моделі.
3. Покриття. У Чорну п'ятницю можна купити ноути з глянцевим, матовим або перфорованим корпусом.
Зверніть увагу на кількість роз'ємів. Важливо, щоб до пристрою можна було підключити зовнішній диск, мишку, клавіатуру та іншу периферію.
Від дисплея залежить комфорт під час роботи. Моделі з топовими екранами коштують дорого, але в день розпродажів вони доступні. Під час купівлі важливо враховувати такі технічні характеристики:
1. Яскравість. Чим вище значення, тим краще. Якщо у техніки високі показники яскравості екрана, на ній зручно працювати навіть у сонячний день. Прямі промені не заважають читанню інформації, користувач чітко бачить зображення.
2. Частота оновлення. Якщо працюєте з відеоматеріалами та медіафайлами, важливо, щоб кадри змінювалися плавно. Це дає змогу розглянути найменші деталі та неточності. Вибирайте моделі з показниками від 120 Гц.
3. Покриття. Матові дисплеї комфортніші для сприйняття. У топі - ноути з покриттям антивідблиску і технологією захисту очей. Синє випромінювання шкідливе, особливо при тривалому використанні електроніки.
Від діагоналі залежить розмір пристрою. Якщо працюєте з графікою або в кодингу, компактні моделі не підійдуть.
Ноутбуки з топовими чипсетами коштують дорого, краще купити їх у Чорну п'ятницю за зниженою ціною. На продуктивність впливає покоління процесора, кількість ядер і ємність сховища. 8-ядерні чіпсети - гарант безперебійної роботи в режимі багатозадачності.
ОЗП відповідає за швидкість обробки запитів користувача. Вибирайте з об'ємом не менше 4 ГБ. Серед бізнес-лептопів у тренді MacBook від Apple - вони стильні, легкі та продуктивні.
Якщо часто проводите онлайн-конференції, веб-камера має знімати у високій якості. Зверніть увагу на чутливість мікрофона, від цього залежить чіткість звуку. Якщо вирішили придбати ноут для роботи та бізнесу, відвідайте магазин, щоб поклацати різні моделі.
Врахуйте, що в «чорну п’ятницю» можливі черги та відсутність потрібної техніки на полицях у магазині. Щоб цього уникнути, спробуйте онлайн-шопінг. Задайте необхідні параметри та оберіть ідеальну модель.
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«Чорна п’ятниця»: переваги придбань
Магазини рясніють вивісками "Sale", а цінники стають червоними. Неймовірні знижки чекають на покупців у торгових точках, тому потрібно встигнути підготуватися і вибрати бажане. Кількість деяких товарів може бути обмежена, адже попит у «чорну п’ятницю» величезний.
Хороші ноутбуки для роботи та бізнесу коштують чимало, адже вони з високими характеристиками. У день шопінгу вартість знижується, це можливість схопити круту модель за адекватним прайсом. Розглянемо, на що звернути увагу під час вибору техніки.
Дизайн: важливі деталі
Сучасні бізнес-лептопи вирізняються невеликими розмірами і малою вагою. Завдяки цьому їх зручно брати з собою. Під час вибору зверніть увагу на:
1. Матеріал. Пластикові моделі легші, а металеві відрізняються підвищеною ударостійкістю.
2. Вага. Бізнес-лептоп має бути практичним для перенесення. Вибирайте тонкі моделі.
3. Покриття. У Чорну п'ятницю можна купити ноути з глянцевим, матовим або перфорованим корпусом.
Зверніть увагу на кількість роз'ємів. Важливо, щоб до пристрою можна було підключити зовнішній диск, мишку, клавіатуру та іншу периферію.
Екран: ключові моменти
Від дисплея залежить комфорт під час роботи. Моделі з топовими екранами коштують дорого, але в день розпродажів вони доступні. Під час купівлі важливо враховувати такі технічні характеристики:
1. Яскравість. Чим вище значення, тим краще. Якщо у техніки високі показники яскравості екрана, на ній зручно працювати навіть у сонячний день. Прямі промені не заважають читанню інформації, користувач чітко бачить зображення.
2. Частота оновлення. Якщо працюєте з відеоматеріалами та медіафайлами, важливо, щоб кадри змінювалися плавно. Це дає змогу розглянути найменші деталі та неточності. Вибирайте моделі з показниками від 120 Гц.
3. Покриття. Матові дисплеї комфортніші для сприйняття. У топі - ноути з покриттям антивідблиску і технологією захисту очей. Синє випромінювання шкідливе, особливо при тривалому використанні електроніки.
Від діагоналі залежить розмір пристрою. Якщо працюєте з графікою або в кодингу, компактні моделі не підійдуть.
Продуктивність: основні моменти
Ноутбуки з топовими чипсетами коштують дорого, краще купити їх у Чорну п'ятницю за зниженою ціною. На продуктивність впливає покоління процесора, кількість ядер і ємність сховища. 8-ядерні чіпсети - гарант безперебійної роботи в режимі багатозадачності.
ОЗП відповідає за швидкість обробки запитів користувача. Вибирайте з об'ємом не менше 4 ГБ. Серед бізнес-лептопів у тренді MacBook від Apple - вони стильні, легкі та продуктивні.
Що ще врахувати під час вибору
Якщо часто проводите онлайн-конференції, веб-камера має знімати у високій якості. Зверніть увагу на чутливість мікрофона, від цього залежить чіткість звуку. Якщо вирішили придбати ноут для роботи та бізнесу, відвідайте магазин, щоб поклацати різні моделі.
Врахуйте, що в «чорну п’ятницю» можливі черги та відсутність потрібної техніки на полицях у магазині. Щоб цього уникнути, спробуйте онлайн-шопінг. Задайте необхідні параметри та оберіть ідеальну модель.
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