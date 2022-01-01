На Волині виявили загиблого червонокнижного лося





Про це



Події мали місце вчора, 18 жовтня. Встановили факт працівники державної лісової охорони ДП "Ківерцівське лісове господарство" під час виконання службових обов’язків.



Загинула червонокнижна тварина на території, що в зоні відповідальності приватного користувача мисливських угідь «Майдан Мисливський».



На місці працювала поліція.



Встановлюються деталі та обставини.

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