На Волині виявили загиблого червонокнижного лося

На Волині виявили загиблого червонокнижного лося
В угіддях приватного користувача мисливських угідь лісова охорона виявила загиблого червонокнижного лося.

Про це повідомляє пресслужба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Події мали місце вчора, 18 жовтня. Встановили факт працівники державної лісової охорони ДП "Ківерцівське лісове господарство" під час виконання службових обов’язків.

Загинула червонокнижна тварина на території, що в зоні відповідальності приватного користувача мисливських угідь «Майдан Мисливський».

На місці працювала поліція.

Встановлюються деталі та обставини.

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Теги: Волинь, червонокнижний лось
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