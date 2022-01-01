На Волині виявили загиблого червонокнижного лося
Сьогодні, 10:13
В угіддях приватного користувача мисливських угідь лісова охорона виявила загиблого червонокнижного лося.
Про це повідомляє пресслужба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Події мали місце вчора, 18 жовтня. Встановили факт працівники державної лісової охорони ДП "Ківерцівське лісове господарство" під час виконання службових обов’язків.
Загинула червонокнижна тварина на території, що в зоні відповідальності приватного користувача мисливських угідь «Майдан Мисливський».
На місці працювала поліція.
Встановлюються деталі та обставини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Події мали місце вчора, 18 жовтня. Встановили факт працівники державної лісової охорони ДП "Ківерцівське лісове господарство" під час виконання службових обов’язків.
Загинула червонокнижна тварина на території, що в зоні відповідальності приватного користувача мисливських угідь «Майдан Мисливський».
На місці працювала поліція.
Встановлюються деталі та обставини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як збільшити енергоефективність житла: поради луцького експерта
Сьогодні, 10:32
На Волині виявили загиблого червонокнижного лося
Сьогодні, 10:13
Іранські військові прибули у Крим і навчають росіян користуватися дронами-камікадзе, – ISW
Сьогодні, 09:35
Медіа