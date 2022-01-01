Шахрай-ремонтник з Волині «розвів» людей на 100 тисяч гривень

30-річний житель Нововолинська у мережі Інтернет розміщував та шукав оголошення щодо проведення ремонтних робіт. Він надурив людей на 100 тисяч гривень.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Аферист зустрічався із потенційними клієнтами, брав гроші на запчастини і матеріали для проведення ремонтів та зникав. На телефонні дзвінки не відповідав. Поліцейські уже задокументували три факти скоєння шахрайства спритником.Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 190 (шахрайство, вчинене повторно) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк до трьох років.Зазначимо, що чоловік перебував у розшуку за скоєння шахрайства та крадіжки на Житомирщині.Триває слідство під час якого поліцейські перевірять причетність волинянина до скоєння аналогічних злочинів.