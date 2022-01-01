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Повітряні сили України вже збили 223 «шахеди»

Повітряні сили України вже збили 223 «шахеди»
Українські військові вже збили 223 "Shahed-136".

Про це повідомляє пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.

"Станом на 19 жовтня, із першого випадку збиття на території України дрона-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136» (13 вересня 2022 року, м. Куп’янськ), протиповітряною обороною Повітряних Сил та інших складових Сил оборони України знищено 223 БпЛА цього типу", йдеться в повідомленні.

До знищення баражуючих боєприпасів «Shahed-136», які окупанти маркують як «Герань-2», залучаються зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, самохідні зенітні установки, мобільні вогневі групи ПЗРК, зенітні гармати, великокаліберні кулемети та інше озброєння.

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Теги: Росія, Україна, війна
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