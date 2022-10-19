Росіяни готують провокації у Херсоні: оголосили евакуацію з міста, – ЦНС





Про це



Росіяни оголосили “евакуацію” на лівий берег для мешканців тимчасово окупованих регіонів правобережної Херсонщини. Водночас самі колаборанти вивозять свої родини до Криму. Причиною є несприятлива ситуація на фронті для армії ворога.



При цьому, росіяни попереджають про нібито заплановані воєнні злочини від ЗСУ, що є ворожою пропагандою, яка намагається відволікти увагу росіян від провалу армії РФ. Адже російська армія не зацікавлена в збереженні життів місцевих, натомість використовує скупчення людей для провокацій та “живого щита”.



Враховуючи ситуацію, ми закликаємо мешканців тимчасово окупованої Херсонщини зберігати пильність й за можливості залишити регіон та виїхати на підконтрольну територію України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти готують провокації в тимчасово окупованому Херсоні для звинувачень Збройних сил України у воєнних злочинах.Про це повідомляє "Центр національного спротиву".Росіяни оголосили “евакуацію” на лівий берег для мешканців тимчасово окупованих регіонів правобережної Херсонщини. Водночас самі колаборанти вивозять свої родини до Криму. Причиною є несприятлива ситуація на фронті для армії ворога.При цьому, росіяни попереджають про нібито заплановані воєнні злочини від ЗСУ, що є ворожою пропагандою, яка намагається відволікти увагу росіян від провалу армії РФ. Адже російська армія не зацікавлена в збереженні життів місцевих, натомість використовує скупчення людей для провокацій та “живого щита”.Враховуючи ситуацію, ми закликаємо мешканців тимчасово окупованої Херсонщини зберігати пильність й за можливості залишити регіон та виїхати на підконтрольну територію України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію