Росіяни готують провокації у Херсоні: оголосили евакуацію з міста, – ЦНС
Сьогодні, 11:50
Окупанти готують провокації в тимчасово окупованому Херсоні для звинувачень Збройних сил України у воєнних злочинах.
Про це повідомляє "Центр національного спротиву".
Росіяни оголосили “евакуацію” на лівий берег для мешканців тимчасово окупованих регіонів правобережної Херсонщини. Водночас самі колаборанти вивозять свої родини до Криму. Причиною є несприятлива ситуація на фронті для армії ворога.
При цьому, росіяни попереджають про нібито заплановані воєнні злочини від ЗСУ, що є ворожою пропагандою, яка намагається відволікти увагу росіян від провалу армії РФ. Адже російська армія не зацікавлена в збереженні життів місцевих, натомість використовує скупчення людей для провокацій та “живого щита”.
Враховуючи ситуацію, ми закликаємо мешканців тимчасово окупованої Херсонщини зберігати пильність й за можливості залишити регіон та виїхати на підконтрольну територію України.
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Про це повідомляє "Центр національного спротиву".
Росіяни оголосили “евакуацію” на лівий берег для мешканців тимчасово окупованих регіонів правобережної Херсонщини. Водночас самі колаборанти вивозять свої родини до Криму. Причиною є несприятлива ситуація на фронті для армії ворога.
При цьому, росіяни попереджають про нібито заплановані воєнні злочини від ЗСУ, що є ворожою пропагандою, яка намагається відволікти увагу росіян від провалу армії РФ. Адже російська армія не зацікавлена в збереженні життів місцевих, натомість використовує скупчення людей для провокацій та “живого щита”.
Враховуючи ситуацію, ми закликаємо мешканців тимчасово окупованої Херсонщини зберігати пильність й за можливості залишити регіон та виїхати на підконтрольну територію України.
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