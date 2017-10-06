Завтра через «Устилуг» пропуск та митне оформлення транспортних засобів призупинять на годину

Завтра через «Устилуг» пропуск та митне оформлення транспортних засобів призупинять на годину
20 жовтня пропуск та митне оформлення усіх транспортних засобів, які планують перетин державного кордону через "Устилуг-Зосін", буде призупинене на годину.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

"20 жовтня 2022 року впродовж години, з 8.30 до 9.30 на інженерному обладнанні з української сторони триватимуть профілактичні роботи. На цей час воно буде знеструмлено, відтак пропуск та митне оформлення усіх транспортних засобів в обох напрямках руху через кордон призупинять", - йдеться в повідомленні.

На Волинській митниці просять врахувати інформацію під час планування поїздок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинська митниця, Устилуг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Білорусі чоловіки почали масово отримувати повістки у військкомати, – ЗМІ
Сьогодні, 12:50
Завтра в Україні можливий перший сніг
Сьогодні, 12:39
Завтра через «Устилуг» пропуск та митне оформлення транспортних засобів призупинять на годину
Сьогодні, 12:20
У Луцьку рятувальники знайшли у квартирі тіло чоловіка
Сьогодні, 12:00
Росіяни готують провокації у Херсоні: оголосили евакуацію з міста, – ЦНС
Сьогодні, 11:50
Схожі новини
На волинській митниці у вантажівці знайшли приховані злитки золота На волинській митниці у вантажівці знайшли приховані злитки золота
05 липень, 13:40
В Устилузі митники вилучили комп’ютерну техніку В Устилузі митники вилучили комп’ютерну техніку
06 жовтень, 2017, 12:41
Волинські митники «проґавили» українця з арсеналом старої зброї Волинські митники «проґавили» українця з арсеналом старої зброї
19 квітень, 2017, 02:05
Через митний пост «Ягодин» рушили перші вантажівки із товаром, оформленим з NCTS Через митний пост «Ягодин» рушили перші вантажівки із товаром, оформленим з NCTS
14 жовтень, 16:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Закладчика» з Волині засудили до 7 років позбавлення волі
Сьогодні, 13:47
 0
Катування російськими військовими людей в Ізюмі були «частиною їхньої політики», – HRW
Сьогодні, 13:21
 0
У Ковелі у двох школах облаштували укриття. ФОТО
Сьогодні, 13:06
 0
У Білорусі чоловіки почали масово отримувати повістки у військкомати, – ЗМІ
Сьогодні, 12:50
 0
Завтра в Україні можливий перший сніг
Сьогодні, 12:39
 0
Медіа
відео
1/8