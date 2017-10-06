Завтра через «Устилуг» пропуск та митне оформлення транспортних засобів призупинять на годину

20 жовтня пропуск та митне оформлення усіх транспортних засобів, які планують перетин державного кордону через "Устилуг-Зосін", буде призупинене на годину.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці."20 жовтня 2022 року впродовж години, з 8.30 до 9.30 на інженерному обладнанні з української сторони триватимуть профілактичні роботи. На цей час воно буде знеструмлено, відтак пропуск та митне оформлення усіх транспортних засобів в обох напрямках руху через кордон призупинять", - йдеться в повідомленні.На Волинській митниці просять врахувати інформацію під час планування поїздок.