Завтра через «Устилуг» пропуск та митне оформлення транспортних засобів призупинять на годину
Сьогодні, 12:20
20 жовтня пропуск та митне оформлення усіх транспортних засобів, які планують перетин державного кордону через "Устилуг-Зосін", буде призупинене на годину.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
"20 жовтня 2022 року впродовж години, з 8.30 до 9.30 на інженерному обладнанні з української сторони триватимуть профілактичні роботи. На цей час воно буде знеструмлено, відтак пропуск та митне оформлення усіх транспортних засобів в обох напрямках руху через кордон призупинять", - йдеться в повідомленні.
На Волинській митниці просять врахувати інформацію під час планування поїздок.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
"20 жовтня 2022 року впродовж години, з 8.30 до 9.30 на інженерному обладнанні з української сторони триватимуть профілактичні роботи. На цей час воно буде знеструмлено, відтак пропуск та митне оформлення усіх транспортних засобів в обох напрямках руху через кордон призупинять", - йдеться в повідомленні.
На Волинській митниці просять врахувати інформацію під час планування поїздок.
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