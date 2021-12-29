У Луцьку рятувальники знайшли у квартирі тіло чоловіка





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.



Працівники групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУДСНС в області виїжджали на відкривання дверей квартири на вулиці Львівській у місті Луцьку, де знаходився чоловік без ознак життя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 18 жовтня рятувальники в одному із будинків знайшли тіло чоловіка без ознак життя.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.Працівники групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУДСНС в області виїжджали на відкривання дверей квартири на вулиці Львівській у місті Луцьку, де знаходився чоловік без ознак життя.

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