У Луцьку рятувальники знайшли у квартирі тіло чоловіка
Сьогодні, 12:00
У Луцьку 18 жовтня рятувальники в одному із будинків знайшли тіло чоловіка без ознак життя.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Працівники групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУДСНС в області виїжджали на відкривання дверей квартири на вулиці Львівській у місті Луцьку, де знаходився чоловік без ознак життя.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Працівники групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУДСНС в області виїжджали на відкривання дверей квартири на вулиці Львівській у місті Луцьку, де знаходився чоловік без ознак життя.
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