Завтра в Україні можливий перший сніг
Сьогодні, 12:39
20-го жовтня вночі в Карпатах, а вранці та вдень місцями у північній частині та в центральних областях (Полтавщина, Дніпропетровщина, Черкащина) є ймовірність мокрого снігу.
Про це розповіла синоптик Наталія Діденко.
Вона додала, що завтра, 20 жовтня, очікується істотне зниження температури повітря. Максимально вдень вона не підніматиметься вище +4+9 градусів, у південній частині буде вище, +8+14 градусів.
20-го жовтня опади, переважно у вигляді дощу, пройдуть у східних, центральних, північних областях.
На Заході - переважно сухо, лише в Карпатах вночі та вранці дощ та мокрий сніг.
У південній частині України дощі можливі лише на Запоріжжі та в Криму, а в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях опади малоймовірні.
До усіх цих синоптичних каверз - ще й дошкулятиме поривчастий вітер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповіла синоптик Наталія Діденко.
Вона додала, що завтра, 20 жовтня, очікується істотне зниження температури повітря. Максимально вдень вона не підніматиметься вище +4+9 градусів, у південній частині буде вище, +8+14 градусів.
20-го жовтня опади, переважно у вигляді дощу, пройдуть у східних, центральних, північних областях.
На Заході - переважно сухо, лише в Карпатах вночі та вранці дощ та мокрий сніг.
У південній частині України дощі можливі лише на Запоріжжі та в Криму, а в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях опади малоймовірні.
До усіх цих синоптичних каверз - ще й дошкулятиме поривчастий вітер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі у двох школах облаштували укриття. ФОТО
Сьогодні, 13:06
Завтра в Україні можливий перший сніг
Сьогодні, 12:39
Завтра через «Устилуг» пропуск та митне оформлення транспортних засобів призупинять на годину
Сьогодні, 12:20
У Луцьку рятувальники знайшли у квартирі тіло чоловіка
Сьогодні, 12:00
Медіа