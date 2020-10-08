Завтра в Україні можливий перший сніг

Завтра в Україні можливий перший сніг
20-го жовтня вночі в Карпатах, а вранці та вдень місцями у північній частині та в центральних областях (Полтавщина, Дніпропетровщина, Черкащина) є ймовірність мокрого снігу.

Про це розповіла синоптик Наталія Діденко.

Вона додала, що завтра, 20 жовтня, очікується істотне зниження температури повітря. Максимально вдень вона не підніматиметься вище +4+9 градусів, у південній частині буде вище, +8+14 градусів.

20-го жовтня опади, переважно у вигляді дощу, пройдуть у східних, центральних, північних областях.

На Заході - переважно сухо, лише в Карпатах вночі та вранці дощ та мокрий сніг.

У південній частині України дощі можливі лише на Запоріжжі та в Криму, а в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях опади малоймовірні.

До усіх цих синоптичних каверз - ще й дошкулятиме поривчастий вітер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: мокрий сніг, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі у двох школах облаштували укриття. ФОТО
Сьогодні, 13:06
У Білорусі чоловіки почали масово отримувати повістки у військкомати, – ЗМІ
Сьогодні, 12:50
Завтра в Україні можливий перший сніг
Сьогодні, 12:39
Завтра через «Устилуг» пропуск та митне оформлення транспортних засобів призупинять на годину
Сьогодні, 12:20
У Луцьку рятувальники знайшли у квартирі тіло чоловіка
Сьогодні, 12:00
Схожі новини
Осінь набирає обертів: на Україну сунуть заморозки і мокрий сніг Осінь набирає обертів: на Україну сунуть заморозки і мокрий сніг
08 жовтень, 2020, 09:29
Катування російськими військовими людей в Ізюмі були «частиною їхньої політики», – HRW Катування російськими військовими людей в Ізюмі були «частиною їхньої політики», – HRW
Сьогодні, 13:21
У Білорусі чоловіки почали масово отримувати повістки у військкомати, – ЗМІ У Білорусі чоловіки почали масово отримувати повістки у військкомати, – ЗМІ
Сьогодні, 12:50
Росіяни готують провокації у Херсоні: оголосили евакуацію з міста, – ЦНС Росіяни готують провокації у Херсоні: оголосили евакуацію з міста, – ЦНС
Сьогодні, 11:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Закладчика» з Волині засудили до 7 років позбавлення волі
Сьогодні, 13:47
 0
Катування російськими військовими людей в Ізюмі були «частиною їхньої політики», – HRW
Сьогодні, 13:21
 0
У Ковелі у двох школах облаштували укриття. ФОТО
Сьогодні, 13:06
 0
У Білорусі чоловіки почали масово отримувати повістки у військкомати, – ЗМІ
Сьогодні, 12:50
 0
Завтра в Україні можливий перший сніг
Сьогодні, 12:39
 0
Медіа
відео
1/8