Завтра в Україні можливий перший сніг





Про це Наталія Діденко.



Вона додала, що завтра, 20 жовтня, очікується істотне зниження температури повітря. Максимально вдень вона не підніматиметься вище +4+9 градусів, у південній частині буде вище, +8+14 градусів.



20-го жовтня опади, переважно у вигляді дощу, пройдуть у східних, центральних, північних областях.



На Заході - переважно сухо, лише в Карпатах вночі та вранці дощ та мокрий сніг.



У південній частині України дощі можливі лише на Запоріжжі та в Криму, а в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях опади малоймовірні.



До усіх цих синоптичних каверз - ще й дошкулятиме поривчастий вітер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 20-го жовтня вночі в Карпатах, а вранці та вдень місцями у північній частині та в центральних областях (Полтавщина, Дніпропетровщина, Черкащина) є ймовірність мокрого снігу.Про це розповіла синоптикВона додала, що завтра, 20 жовтня, очікується істотне зниження температури повітря. Максимально вдень вона не підніматиметься вище +4+9 градусів, у південній частині буде вище, +8+14 градусів.20-го жовтня опади, переважно у вигляді дощу, пройдуть у східних, центральних, північних областях.На Заході - переважно сухо, лише в Карпатах вночі та вранці дощ та мокрий сніг.У південній частині України дощі можливі лише на Запоріжжі та в Криму, а в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях опади малоймовірні.До усіх цих синоптичних каверз - ще й дошкулятиме поривчастий вітер.

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