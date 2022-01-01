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У Білорусі чоловіки почали масово отримувати повістки у військкомати, – ЗМІ

У Білорусі чоловіки почали масово отримувати повістки у військкомати, – ЗМІ
Білорусам масово приходять повістки для явки до військкомату нібито для уточнення даних. У Міноборони Білорусі кажуть, що це - "стандартна перевірка".

Про це пише УНІАН з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

"При цьому виклик громадян для бесіди проводиться в робочому порядку, в тому числі по телефону і повістками", - кажуть в білоруському військовому відомстві.

У МО РБ запевняють, що жодні мобілізаційні заходи в Білорусі не проводяться.

"Тим не менш, відомо, що повістки розсилають, в тому числі дембелям 5-ї ССО в м.Мар'їна Гірка. Їх викликають на військові збори, які згідно з порядком пройдуть з 21 жовтня по 4 листопада. Крім того, є дані, що повістки приходять колишнім міліціонерам, працівникам низки гродненських підприємств, а також дембелям ВДВ", - пише "Беларускі Гаюн".

З перших днів повномасштабного вторгнення Лукашенко надав Путіну територію країни як військовий полігон. Саме з Білорусі рушили перші танки окупантів на північ України.

Наразі російські військові використовують повітряний простір Республіки для нанесення ракетних ударів по українських містах.
У Білорусі чоловіки почали масово отримувати повістки у військкомати, – ЗМІ

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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