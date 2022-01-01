У Білорусі чоловіки почали масово отримувати повістки у військкомати, – ЗМІ





Про це пише



"При цьому виклик громадян для бесіди проводиться в робочому порядку, в тому числі по телефону і повістками", - кажуть в білоруському військовому відомстві.



У МО РБ запевняють, що жодні мобілізаційні заходи в Білорусі не проводяться.



"Тим не менш, відомо, що повістки розсилають, в тому числі дембелям 5-ї ССО в м.Мар'їна Гірка. Їх викликають на військові збори, які згідно з порядком пройдуть з 21 жовтня по 4 листопада. Крім того, є дані, що повістки приходять колишнім міліціонерам, працівникам низки гродненських підприємств, а також дембелям ВДВ", - пише "Беларускі Гаюн".



З перших днів повномасштабного вторгнення Лукашенко надав Путіну територію країни як військовий полігон. Саме з Білорусі рушили перші танки окупантів на північ України.



Наразі російські військові використовують повітряний простір Республіки для нанесення ракетних ударів по українських містах.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білорусам масово приходять повістки для явки до військкомату нібито для уточнення даних. У Міноборони Білорусі кажуть, що це - "стандартна перевірка".Про це пише УНІАН з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн"."При цьому виклик громадян для бесіди проводиться в робочому порядку, в тому числі по телефону і повістками", - кажуть в білоруському військовому відомстві.У МО РБ запевняють, що жодні мобілізаційні заходи в Білорусі не проводяться."Тим не менш, відомо, що повістки розсилають, в тому числі дембелям 5-ї ССО в м.Мар'їна Гірка. Їх викликають на військові збори, які згідно з порядком пройдуть з 21 жовтня по 4 листопада. Крім того, є дані, що повістки приходять колишнім міліціонерам, працівникам низки гродненських підприємств, а також дембелям ВДВ", - пише "Беларускі Гаюн".З перших днів повномасштабного вторгнення Лукашенко надав Путіну територію країни як військовий полігон. Саме з Білорусі рушили перші танки окупантів на північ України.Наразі російські військові використовують повітряний простір Республіки для нанесення ракетних ударів по українських містах.

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