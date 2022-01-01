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Катування російськими військовими людей в Ізюмі були «частиною їхньої політики», – HRW

Катування російськими військовими людей в Ізюмі були «частиною їхньої політики», – HRW
Регулярні катування затриманих російськими військами та їхніми підрозділами під час окупації Ізюма на сході України були частиною «політики та плану».

Такого висновку дійшли правозахисники організації Human Rights Watch (HRW) у звіті 19 жовтня, пише Радіо Свобода.

«Російські війська та інші особи, які діяли під їхнім командуванням, регулярно катували затриманих під час шестимісячної окупації Ізюма», – констатувала HRW.

Автори звіту опитали понад 100 постраждалих, які розповіли, що їх катували електричним струмом, симуляцією утоплення, жорстоко били, погрожували зброєю та змушували залишатися в незручних позиціях протягом тривалого часу.

Вцілілі колишні полонені визначили щонайменше сім місць в Ізюмі, у тому числі дві школи, де, за їхніми словами, російські військові їх утримували та знущалися.

За словами дослідниці HRW, насильство та жорстоке поводження в Ізюмі «не були випадковими інцидентами».

«Кілька жертв поділилися з нами достовірними розповідями про схожий досвід катувань під час допитів у закладах, підконтрольних російським військам та їхнім підлеглим, що вказує на те, що таке поводження було частиною політики та плану», — сказала Вілле.

Затриманих, яких викрадали з дому чи з громадських місць, утримували до 14 діб.

Усі затримані чоловіки сказали, що їх катували електричним струмом, били руками, прикладами, металевими трубами та іншими предметами, а затримана жінка розповіла HRW, що її били кулаками та погрожували зґвалтуванням.

«Наші висновки вказують на те, що російські війська вдавалися до жахливих порушень у багатьох районах, які вони окупували, і існує справжня стурбованість щодо подібних зловживань в інших районах, які вони продовжують контролювати», – додала представниця HRW.

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Теги: Росія, Україна, війна
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