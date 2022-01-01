В Україні можуть продовжити навчальний рік через війну

Сергій Горбачов.



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"Є кілька варіантів - ущільнення навчальної програми, ймовірне продовження навчального року. Точніше, завершення занять у межах навчального року. Оскільки за законом навчальний рік завершується 30 червня. І, власне, у червні закон не забороняє проводити заняття, якщо у цьому є потреба", - наголосив він.



Що дати із собою в школу дитині під час війни: поради



Батькам радять подбати, аби в рюкзаку дитини були:



пляшка чистої води;



поживні батончики, снеки;



нотатка від батьків, у якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів (імена, телефони, адреси);



телефон (за можливості) + зарядний пристрій + павербанк;



індивідуальний набір необхідних ліків (запас на кілька днів);



комплект змінної білизни та одягу;



улюблена іграшка або річ.

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