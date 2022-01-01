В Україні можуть продовжити навчальний рік через війну
Сьогодні, 14:10
Як діти будуть наздоганяти програму, яку не вдалося вчасно опрацювати через війну та відключення світла унаслідок атак РФ, розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов.
Про це пише УНІАН.
"Є кілька варіантів - ущільнення навчальної програми, ймовірне продовження навчального року. Точніше, завершення занять у межах навчального року. Оскільки за законом навчальний рік завершується 30 червня. І, власне, у червні закон не забороняє проводити заняття, якщо у цьому є потреба", - наголосив він.
Що дати із собою в школу дитині під час війни: поради
Батькам радять подбати, аби в рюкзаку дитини були:
пляшка чистої води;
поживні батончики, снеки;
нотатка від батьків, у якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів (імена, телефони, адреси);
телефон (за можливості) + зарядний пристрій + павербанк;
індивідуальний набір необхідних ліків (запас на кілька днів);
комплект змінної білизни та одягу;
улюблена іграшка або річ.
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Про це пише УНІАН.
"Є кілька варіантів - ущільнення навчальної програми, ймовірне продовження навчального року. Точніше, завершення занять у межах навчального року. Оскільки за законом навчальний рік завершується 30 червня. І, власне, у червні закон не забороняє проводити заняття, якщо у цьому є потреба", - наголосив він.
Що дати із собою в школу дитині під час війни: поради
Батькам радять подбати, аби в рюкзаку дитини були:
пляшка чистої води;
поживні батончики, снеки;
нотатка від батьків, у якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів (імена, телефони, адреси);
телефон (за можливості) + зарядний пристрій + павербанк;
індивідуальний набір необхідних ліків (запас на кілька днів);
комплект змінної білизни та одягу;
улюблена іграшка або річ.
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