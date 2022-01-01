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В Україні можуть продовжити навчальний рік через війну

В Україні можуть продовжити навчальний рік через війну
Як діти будуть наздоганяти програму, яку не вдалося вчасно опрацювати через війну та відключення світла унаслідок атак РФ, розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Про це пише УНІАН.

"Є кілька варіантів - ущільнення навчальної програми, ймовірне продовження навчального року. Точніше, завершення занять у межах навчального року. Оскільки за законом навчальний рік завершується 30 червня. І, власне, у червні закон не забороняє проводити заняття, якщо у цьому є потреба", - наголосив він.

Що дати із собою в школу дитині під час війни: поради

Батькам радять подбати, аби в рюкзаку дитини були:

пляшка чистої води;

поживні батончики, снеки;

нотатка від батьків, у якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів (імена, телефони, адреси);

телефон (за можливості) + зарядний пристрій + павербанк;

індивідуальний набір необхідних ліків (запас на кілька днів);

комплект змінної білизни та одягу;

улюблена іграшка або річ.

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Теги: Росія, Україна, війна
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