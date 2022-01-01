Українські захисники збили ударний вертоліт окупантів Ка-52
Сьогодні, 14:52
Зенітники Повітряних сил знищили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" в небі над Херсонщиною.
Про це повідомляє пресслужба повітряного командування "Південь".
Повідомляється, що близько 10:30 години 19 жовтня в Бериславському районі Херсонщини підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади ПвК "Південь" збив ударний вертоліт окупантів Ка-52.
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Про це повідомляє пресслужба повітряного командування "Південь".
Повідомляється, що близько 10:30 години 19 жовтня в Бериславському районі Херсонщини підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади ПвК "Південь" збив ударний вертоліт окупантів Ка-52.
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