Українські захисники збили ударний вертоліт окупантів Ка-52

Українські захисники збили ударний вертоліт окупантів Ка-52
Зенітники Повітряних сил знищили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" в небі над Херсонщиною.

Про це повідомляє пресслужба повітряного командування "Південь".

Повідомляється, що близько 10:30 години 19 жовтня в Бериславському районі Херсонщини підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади ПвК "Південь" збив ударний вертоліт окупантів Ка-52.

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Теги: Ка-52, збили
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