Українські захисники збили ударний вертоліт окупантів Ка-52





Про це повідомляє пресслужба повітряного командування



Повідомляється, що близько 10:30 години 19 жовтня в Бериславському районі Херсонщини підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади ПвК "Південь" збив ударний вертоліт окупантів Ка-52.

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