Серед звільнених з полону жінок була ще одна волинянка Олена Бійовська

Серед звільнених з полону жінок була ще одна волинянка Олена Бійовська
17 жовтня з російського полону звільнена ще одна уродженка Волині Олена Бійовська.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Бійовська – операційна сестра, яка народилася у місті Володимир. З 2014 року у неї було чотири ротації на Схід, а потім вона працювала у Києві в головному військовому госпіталі.

За півроку до початку повномасштабної війни перевелась до Маріуполя у команду лікарів 555-го військового шпиталю. Перебувала в російському полоні з 12 квітня поточного року.

На фото: Олена Бійовська - перша зліва.

Наразі відомо про 4 звільнених військовоблужбовиць-волинянок: Катерину Павленко , Аліна Паніна, Людмила Кравчук та Олена Бійовська.

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Теги: Бійовська, волинянка, полон
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