Серед звільнених з полону жінок була ще одна волинянка Олена Бійовська

Олена Бійовська.



Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.



Бійовська – операційна сестра, яка народилася у місті Володимир. З 2014 року у неї було чотири ротації на Схід, а потім вона працювала у Києві в головному військовому госпіталі.



За півроку до початку повномасштабної війни перевелась до Маріуполя у команду лікарів 555-го військового шпиталю. Перебувала в російському полоні з 12 квітня поточного року.



На фото: Олена Бійовська - перша зліва.



Наразі відомо про 4 звільнених військовоблужбовиць-волинянок:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 17 жовтня з російського полону звільнена ще одна уродженка ВолиніПро це повідомив голова Волинської ОВАБійовська – операційна сестра, яка народилася у місті Володимир. З 2014 року у неї було чотири ротації на Схід, а потім вона працювала у Києві в головному військовому госпіталі.За півроку до початку повномасштабної війни перевелась до Маріуполя у команду лікарів 555-го військового шпиталю. Перебувала в російському полоні з 12 квітня поточного року.На фото: Олена Бійовська - перша зліва.Наразі відомо про 4 звільнених військовоблужбовиць-волинянок: Катерину Павленко , Аліна Паніна, Людмила Кравчук та Олена Бійовська.

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