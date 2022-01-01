Серед звільнених з полону жінок була ще одна волинянка Олена Бійовська
Сьогодні, 15:23
17 жовтня з російського полону звільнена ще одна уродженка Волині Олена Бійовська.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Бійовська – операційна сестра, яка народилася у місті Володимир. З 2014 року у неї було чотири ротації на Схід, а потім вона працювала у Києві в головному військовому госпіталі.
За півроку до початку повномасштабної війни перевелась до Маріуполя у команду лікарів 555-го військового шпиталю. Перебувала в російському полоні з 12 квітня поточного року.
На фото: Олена Бійовська - перша зліва.
Наразі відомо про 4 звільнених військовоблужбовиць-волинянок: Катерину Павленко , Аліна Паніна, Людмила Кравчук та Олена Бійовська.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Бійовська – операційна сестра, яка народилася у місті Володимир. З 2014 року у неї було чотири ротації на Схід, а потім вона працювала у Києві в головному військовому госпіталі.
За півроку до початку повномасштабної війни перевелась до Маріуполя у команду лікарів 555-го військового шпиталю. Перебувала в російському полоні з 12 квітня поточного року.
На фото: Олена Бійовська - перша зліва.
Наразі відомо про 4 звільнених військовоблужбовиць-волинянок: Катерину Павленко , Аліна Паніна, Людмила Кравчук та Олена Бійовська.
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