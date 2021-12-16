У Луцьку вночі п'яний водій влетів у паркан. ФОТО
Сьогодні, 15:47
Сьогодні, 19 жовтня, під час нічного патрулювання інспектори виявили керманича, який скоїв ДТП на вулиці Стрілецькій у Луцьку.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Патрульні помітили автомобіль, який здійснив наїзд на дорожнє огородження.
Під час спілкування з 19-річним водієм поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Хлопець погодився пройти перевірку на стан сп‘яніння за допомогою алкотестера Drager. Результат — 2, 00 проміле, що перевищує допустиму норму у 10 разів.
Інспектори склали на керманича два протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп‘яніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Патрульні помітили автомобіль, який здійснив наїзд на дорожнє огородження.
Під час спілкування з 19-річним водієм поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Хлопець погодився пройти перевірку на стан сп‘яніння за допомогою алкотестера Drager. Результат — 2, 00 проміле, що перевищує допустиму норму у 10 разів.
Інспектори склали на керманича два протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп‘яніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні втричі зросли ціни на моркву
Сьогодні, 16:16
ППО сьогодні знищили вже 12 ворожих цілей
Сьогодні, 16:03
У Луцьку вночі п'яний водій влетів у паркан. ФОТО
Сьогодні, 15:47
Путін оголосив воєнний стан на анексованих територіях України
Сьогодні, 15:37
Медіа