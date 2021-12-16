У Луцьку вночі п'яний водій влетів у паркан. ФОТО

У Луцьку вночі п'яний водій влетів у паркан. ФОТО
Сьогодні, 19 жовтня, під час нічного патрулювання інспектори виявили керманича, який скоїв ДТП на вулиці Стрілецькій у Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Патрульні помітили автомобіль, який здійснив наїзд на дорожнє огородження.

Під час спілкування з 19-річним водієм поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Хлопець погодився пройти перевірку на стан сп‘яніння за допомогою алкотестера Drager. Результат — 2, 00 проміле, що перевищує допустиму норму у 10 разів.
У Луцьку вночі п'яний водій влетів у паркан. ФОТО

Інспектори склали на керманича два протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп‘яніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

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Теги: Луцьк, ДТП, п'яний водій
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