У Луцьку вночі п'яний водій влетів у паркан. ФОТО

Сьогодні, 19 жовтня, під час нічного патрулювання інспектори виявили керманича, який скоїв ДТП на вулиці Стрілецькій у Луцьку.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Патрульні помітили автомобіль, який здійснив наїзд на дорожнє огородження.Під час спілкування з 19-річним водієм поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Хлопець погодився пройти перевірку на стан сп‘яніння за допомогою алкотестера Drager. Результат — 2, 00 проміле, що перевищує допустиму норму у 10 разів.Інспектори склали на керманича два протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп‘яніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.