Путін оголосив воєнний стан на анексованих територіях України

Путін оголосив воєнний стан на анексованих територіях України
Президент Росії Володимир Путін оголосив воєнний стан на анексованих РФ територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Про це він заявив під час засідання ради безпеки РФ, передає Бабель.

Указ, за його словами, підписаний і буде направлений на затвердження Радбезу.

Згідно з ним, стан запроваджується з 20 жовтня, а очільники окупаційних адміністрацій будуть наділені «надзвичайними повноваженнями для забезпечення безпеки». Також Путі додав, що в його указі буде передбачено «кілька рівнів реагування на ризики, що виникають у сфері безпеки».

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Теги: воєнний стан, Путін, окуповані території, Україна
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