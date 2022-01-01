ППО сьогодні знищили вже 12 ворожих цілей





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Сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування «Центр» Повітряних Сил збили 2 крилаті ракети та 8 БПЛА, ще 2 крилаті ракети приземлили сили ППО СВ.



«Тримаємо оборону рідного неба!» - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 19 жовтня, станом на 15:00 ППО в Україні збили 12 ворожих цілей.Про це повідомляють у "Повітряному командуванні "Центр"Сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування «Центр» Повітряних Сил збили 2 крилаті ракети та 8 БПЛА, ще 2 крилаті ракети приземлили сили ППО СВ.«Тримаємо оборону рідного неба!» - йдеться у повідомленні.

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