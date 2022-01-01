ППО сьогодні знищили вже 12 ворожих цілей

ППО сьогодні знищили вже 12 ворожих цілей
Сьогодні, 19 жовтня, станом на 15:00 ППО в Україні збили 12 ворожих цілей.

Про це повідомляють у "Повітряному командуванні "Центр"

Сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування «Центр» Повітряних Сил збили 2 крилаті ракети та 8 БПЛА, ще 2 крилаті ракети приземлили сили ППО СВ.

«Тримаємо оборону рідного неба!» - йдеться у повідомленні.

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Теги: ППО, ворожі цілі
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