Волинянин, який ошукав 12 громадян, постане перед судом
Сьогодні, 16:30
Прокурори Володимир-Волинської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 30-річним жителем села Бубнів Володимирського району крадіжки та шахрайств (ч. ст. 185, ч.2 ст. 190 КК України).
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Раніше судимий молодик, щодо якого на розгляді суду перебуває ще три обвинувальних акти про вчинення ним крадіжок, грабежів та незаконного заволодіння транспортним засобом, будучи під домашнім арештом, коїв нові злочини.
У грудні 2021 року він обікрав помешкання у Володимирі.
Окрім того, із лютого по червень 2022 року молодик розміщував у соцмережах неправдиві повідомлення про здачу в оренду квартир в різних містах України, а також про надання послуг із перевезення людей у Польщу та з Польщі, брав на банківську картку завдаток – і зникав.
Таким чином він ошукав 12 громадян.
Тепер за усі ці злочини він відповість перед судом.
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Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Раніше судимий молодик, щодо якого на розгляді суду перебуває ще три обвинувальних акти про вчинення ним крадіжок, грабежів та незаконного заволодіння транспортним засобом, будучи під домашнім арештом, коїв нові злочини.
У грудні 2021 року він обікрав помешкання у Володимирі.
Окрім того, із лютого по червень 2022 року молодик розміщував у соцмережах неправдиві повідомлення про здачу в оренду квартир в різних містах України, а також про надання послуг із перевезення людей у Польщу та з Польщі, брав на банківську картку завдаток – і зникав.
Таким чином він ошукав 12 громадян.
Тепер за усі ці злочини він відповість перед судом.
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