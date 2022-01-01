За 700 доларів сприяв незаконному переправленню ухилянтів за кордон: волинянину повідомили про підозру. ФОТО

За 700 доларів сприяв незаконному переправленню ухилянтів за кордон: волинянину повідомили про підозру. ФОТО
За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури 33-річному жителю Ковеля повідомили про підозру у сприянні в незаконному переправленні особи через державний кордон, вчиненому з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

За даними слідства, громадянин взявся вирішити питання про внесення відомостей про військовозобов'язаного чоловіка в інформаційну систему «Шлях», що дало б йому можливість виїхати на територію Євросоюзу нібито задля доставки гуманітарної допомоги.
За 700 доларів сприяв незаконному переправленню ухилянтів за кордон: волинянину повідомили про підозру. ФОТО

Затримали волинянина під час одержання 700 доларів США за ці послуги.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування, яке провадить слідче управління ГУ НП в області.
За 700 доларів сприяв незаконному переправленню ухилянтів за кордон: волинянину повідомили про підозру. ФОТО

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Теги: прокуратура, переправляв за кордон, Волинь
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