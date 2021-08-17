Пояснили, чи можна батькам забирати дітей зі школи під час повітряної тривоги





Алгоритм дій Сергій Горбачов.



"Ми узагальнили рекомендації ДСНС, органів управління освіти, досвід Ізраїлю, а також надали власні пропозиції щодо підготовки та дій учасників освітнього процесу під час повітряної тривоги в різних ситуаціях", – підкреслив Горбачов.



Чи можуть батьки забирати дітей під час повітряної тривоги



Ні, наголошує Горбачов. Якщо батьки хочуть забрати під час тривоги дитину з укриття – педагогічний працівник не має права передавати її їм.



"Нам відомі випадки, коли під час масових ракетних обстрілів 10 жовтня до закладів освіти під час повітряної тривоги приїжджали батьки та забирали дітей із закладів. Нагадуємо, що батьки не можуть забрати дитину з укриття під час повітряної тривоги, а педагог, відповідно, не має права відпустити дитину з укриття навіть на прохання батьків.



До завершення повітряної тривоги дитина повинна залишатися в укритті. Адже так батьки наражають на небезпеку і себе, й дитину", – наголошує Сергій Горбачов.

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