Розшукують лучанина, який зник більше тижня тому

Сивого Богдана Валерійовича, жителя Луцька. Чоловік 11 жовтня зник та де він перебуває невідомо.



Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.



Його прикмети: на вигляд 27 років, зріст 168 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке, очі блакитного кольору.



Був одягнений у чорну куртку, чорні штани та чорні кеди.



Особливі прикмети: наявні синяки під очима.



Громадян, яким що-небудь відомо про вказану особу, просять зателефонувати до поліції за номерами: 0332-24-22-95, 0664194912, 0502328242 або 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують зниклого 27-річного, жителя Луцька. Чоловік 11 жовтня зник та де він перебуває невідомо.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.Його прикмети: на вигляд 27 років, зріст 168 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке, очі блакитного кольору.Був одягнений у чорну куртку, чорні штани та чорні кеди.Особливі прикмети: наявні синяки під очима.Громадян, яким що-небудь відомо про вказану особу, просять зателефонувати до поліції за номерами: 0332-24-22-95, 0664194912, 0502328242 або 102.

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