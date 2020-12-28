Розшукують лучанина, який зник більше тижня тому
Сьогодні, 18:00
Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують зниклого 27-річного Сивого Богдана Валерійовича, жителя Луцька. Чоловік 11 жовтня зник та де він перебуває невідомо.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Його прикмети: на вигляд 27 років, зріст 168 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке, очі блакитного кольору.
Був одягнений у чорну куртку, чорні штани та чорні кеди.
Особливі прикмети: наявні синяки під очима.
Громадян, яким що-небудь відомо про вказану особу, просять зателефонувати до поліції за номерами: 0332-24-22-95, 0664194912, 0502328242 або 102.
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Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Його прикмети: на вигляд 27 років, зріст 168 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке, очі блакитного кольору.
Був одягнений у чорну куртку, чорні штани та чорні кеди.
Особливі прикмети: наявні синяки під очима.
Громадян, яким що-небудь відомо про вказану особу, просять зателефонувати до поліції за номерами: 0332-24-22-95, 0664194912, 0502328242 або 102.
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