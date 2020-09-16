Сьогодні ввечері до Луцька прибуде кортеж із загиблими Героями місії «НА ЩИТІ»

Сьогодні ввечері до Луцька прибуде кортеж із загиблими Героями місії «НА ЩИТІ»
До Луцька прибуває екіпаж гуманітарної місії «НА ЩИТІ». Зустріч кортежу запланована сьогодні, 19 жовтня, близько 21:00.

Про це повідомила журналістка Еля Коротинська.

В рамках Цивільно-військового співробітництва на Волинь повертають тіла загиблих Героїв, які полягли в бою проти окупантів.

"Зустрічаємо при в'їзді до Луцька на АЗС «King Oil». Супроводжуємо через все місто по звичному маршруту Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вул.Стефаника", - написала вона.

Про дату час та місце поховання кожного Героя – повідомлять окремо.

«Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж. Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною», - йдеться у дописі.

Усіх громадян просять гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно.

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Теги: Волинь, Луцьк, Герої, воїни, НА ЩИТІ, зустрічаємо Героїв
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