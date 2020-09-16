Сьогодні ввечері до Луцька прибуде кортеж із загиблими Героями місії «НА ЩИТІ»

До Луцька прибуває екіпаж гуманітарної місії «НА ЩИТІ». Зустріч кортежу запланована сьогодні, 19 жовтня, близько 21:00.Про це повідомила журналісткаВ рамках Цивільно-військового співробітництва на Волинь повертають тіла загиблих Героїв, які полягли в бою проти окупантів."Зустрічаємо при в'їзді до Луцька на АЗС «King Oil». Супроводжуємо через все місто по звичному маршруту Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вул.Стефаника", - написала вона.Про дату час та місце поховання кожного Героя – повідомлять окремо.«Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж. Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною», - йдеться у дописі.Усіх громадян просять гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно.