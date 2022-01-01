ВР збирається запровадити іспит для здобуття українського громадянства

ВР збирається запровадити іспит для здобуття українського громадянства
Верховна Рада хоче запровадити іспит для здобуття українського громадянства.

За законопроєкт № 7606 за основу проголосували 309 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські новини.

Згідно з документом:

– запроваджується як умова прийняття до громадянства України знання основ Конституції України та історії України;

– переглядаються строки щодо опанування державної мови на рівні, визначеному законодавством, стосовно осіб, яких прийнято до громадянства України, як таких, які мають визначні заслуги перед Україною, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, які проходять військову службу за контрактом у Збройних силах України, у тому числі які нагороджені державною нагородою, які отримали посвідку на тимчасове проживання;

– запроваджується зобов’язання для вказаних категорій осіб протягом двох років з моменту прийняття до громадянства України щодо складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою і подання документів про складання таких іспитів;

– встановлюється, що невиконання зобов’язання про складання іспитів з основ Конституції України, історії України, на рівень володіння державною мовою вказаними категоріями осіб є підставою для втрати громадянства України.

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Теги: ВР, українське громадянство, іспит
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