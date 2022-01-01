Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 19 жовтня

За 19 жовтня ворог завдав чотири ракетних та одинадцять авіаударів, завдав понад десять атак з ракетних залпових систем.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.Ворог знову завдав масштабного удару крилатими ракетами та ударними БПЛА Ірану по цивільній інфраструктурі у Київській, Чернігівській, Вінницькій, Івано-Франківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях Вночі окупанти атакували також Умань, Черкаську область, Коблеве, Миколаївську область, п'ятьма безпілотними літальними машинами Шахед-136 іранського виробництва.Усі вони були успішно збиті силами оборони України.Ситуація на Волинському та Полісському напрямках суттєво не змінилася. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України. Протягом доби ворог застосував дев'ять ударних БПЛА "Шахед-136" з території Білорусі. Вісім з них були збиті.Ворог обстрілював на інших напрямках:на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в межах населених пунктів Гай та Хринівка Чернігівської області;на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанський Хутор, Терни, Красне, Охірцеве, Стрілеча та Хатне;на Куп'янському напрямку – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестова, Дворічна, Кам'янка та Кислівка;на Лиманському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Греківка, Гряникивка, Надія, Новоєгорівка, Зарічне, Серебрянка, Терни, Торське та Ямполівка;на Бахмутському напрямку – з танків і артилерії, в районах поселень Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білохорівка, Майорськ, Нью-Йорк, Опитне, Роздолівка, Соледар, Спірне та Яковлівка;на Авдіївському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївки, Бердичі, Первомайське, Карлівка, Краснохорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка.Ворог не вів активних наступальних дій на Новопавлівському, Запорізькому та Южнобузькому напрямках. Обстріли в районах понад 45 населених пунктів уздовж всієї лінії зіткнення.Авіація Сил оборони здійснила десять ударів протягом поточної доби. Підтверджено пошкодження шести областей концентрації озброєння та військової техніки, а також чотирьох позицій зенітних ракетних систем противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили чотири крилаті ракети, один гелікоптер Ка-52 та тринадцять БПЛА "Шахед-1.Військовослужбовці ракетних військ та артилерії вразили три точки управління, чотири райони концентрації живої сили, озброєння та військової техніки, станцію електронної війни, один міст та одну понтонну переправу ворога.