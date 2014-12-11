На Волині освятили каплицю для військових. ФОТО





Її збудували на честь Святого Великомученика Юрія Переможця для військовослужбовців, аби наші воїни мали місце для відновити душевний спокій,



«Нехай ця святиня буде духовним оберегом для тих, хто тут буде провадити своє служіння. За молитвами цього святого нехай Господь береже наших воїнів, дарує їм довгий земний вік, Перемогу та мир нашій славній Україні», – зазначив військовий капелан протоієрей Михайло Хімчак.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 18 жовтня, у Луцьку на території військового містечка відділу «Світязь» військові капелани освятили каплицю.Її збудували на честь Святого Великомученика Юрія Переможця для військовослужбовців, аби наші воїни мали місце для відновити душевний спокій, інформують у пресслужбі ОДА.«Нехай ця святиня буде духовним оберегом для тих, хто тут буде провадити своє служіння. За молитвами цього святого нехай Господь береже наших воїнів, дарує їм довгий земний вік, Перемогу та мир нашій славній Україні», – зазначив військовий капелан протоієрей

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