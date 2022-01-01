Росія обстріляла Бурштинську ТЕС
Сьогодні, 16:56
Два енергетичних об'єкти ДТЕК потрапили під обстріли РФ вдень 19 жовтня. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук заявила, що один із постраждалих об'єктів ДТЕК - це Бурштинська теплова електростанція.
Про це йдеться у повідомленні ДТЕК Енерго.
"Ще два енергетичні об’єкти ДТЕК Енерго зазнали обстрілів. Таким чином, за сьогоднішній день від атак терористів постраждало вже три підприємства компанії.
За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.
"Внаслідок удару обладнання підприємств зазнало суттєвих ушкоджень. Після припинення обстрілів енергетики зможуть повністю оцінити ступінь пошкоджень, а також розпочати ліквідовувати наслідки і відновлення роботи", - йдеться у повідомленні ДТЕК Енерго.
"Маємо влучання по Бурштинській ТЕС, внаслідок якого виникла пожежа. Всі служби працюють, рятувальники на місці. Жертв немає", - заявила у відеозверненні голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
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Про це йдеться у повідомленні ДТЕК Енерго.
"Ще два енергетичні об’єкти ДТЕК Енерго зазнали обстрілів. Таким чином, за сьогоднішній день від атак терористів постраждало вже три підприємства компанії.
За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.
"Внаслідок удару обладнання підприємств зазнало суттєвих ушкоджень. Після припинення обстрілів енергетики зможуть повністю оцінити ступінь пошкоджень, а також розпочати ліквідовувати наслідки і відновлення роботи", - йдеться у повідомленні ДТЕК Енерго.
"Маємо влучання по Бурштинській ТЕС, внаслідок якого виникла пожежа. Всі служби працюють, рятувальники на місці. Жертв немає", - заявила у відеозверненні голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
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