В Україні втричі зросли ціни на моркву





Про це повідомляють аналітики проєкту



Наразі українські виробники готові відвантажувати моркву не дешевше за 15-18 грн/кг ($0,41-0,49/кг), що в середньому на 18% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Проте галузеві експерти наголошують, що тенденція зростання цін відзначається виключно у сегменті моркви високої якості, яку закуповують для закладення у сховища.



За словами фермерів, зараз моркву активно купують як оптові компанії, які закладають її на зберігання, так і населення, яке формує запаси на зиму. Крім того, досить стабільним залишається збут у роздрібних мережах.



Зараз ціни на моркву в Україні вже втричі вищі, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас учасники ринку не виключають, що тенденція зростання цін у цьому сегменті може бути тимчасовим явищем. На їхню думку, подальше подорожчання може мотивувати фермерів розпочати розпродаж моркви зі сховищ, що призведе до збільшення постачання і, як наслідок, до зниження відпускних цін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Попри сезонне збільшення пропозиції моркви на українському ринку, на цей час українським фермерам вдається відвантажувати ці коренеплоди вже втричі дорожче, ніж у другій половині жовтня минулого року. При цьому цього тижня відпускні ціни в даному сегменті знову почали зростати.Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit. Наразі українські виробники готові відвантажувати моркву не дешевше за 15-18 грн/кг ($0,41-0,49/кг), що в середньому на 18% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Проте галузеві експерти наголошують, що тенденція зростання цін відзначається виключно у сегменті моркви високої якості, яку закуповують для закладення у сховища.За словами фермерів, зараз моркву активно купують як оптові компанії, які закладають її на зберігання, так і населення, яке формує запаси на зиму. Крім того, досить стабільним залишається збут у роздрібних мережах.Зараз ціни на моркву в Україні вже втричі вищі, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас учасники ринку не виключають, що тенденція зростання цін у цьому сегменті може бути тимчасовим явищем. На їхню думку, подальше подорожчання може мотивувати фермерів розпочати розпродаж моркви зі сховищ, що призведе до збільшення постачання і, як наслідок, до зниження відпускних цін.

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