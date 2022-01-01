У Луцьку в парку чоловік незаконно зрізав дерева. ФОТО





Про це у середу, 19 жовтня,



Муніципалам надійшло звернення щодо зрізання дерев у парку на вулиці Потебні у Луцьку.



Під час розгляду звернення «на гарячому» інспектор мунварти виявив чоловіка, який зрізав дерева, не маючи відповідних дозвільних документів (ордеру) на видалення зелених насаджень, що є порушенням п.п. 2.5.5.1.10 Правил благоустрою міста Луцька.



На порушника склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП та роз’яснено порядок видалення зелених насаджень на території Луцької міської територіальної громади.



Штраф за порушення зазначеної статті складає від 340 до 1360 грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку «на гарячому» зловили чоловіка, який заготовляв дрова на території парку.Про це у середу, 19 жовтня, повідомили на фейсбук-сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.Муніципалам надійшло звернення щодо зрізання дерев у парку на вулиці Потебні у Луцьку.Під час розгляду звернення «на гарячому» інспектор мунварти виявив чоловіка, який зрізав дерева, не маючи відповідних дозвільних документів (ордеру) на видалення зелених насаджень, що є порушенням п.п. 2.5.5.1.10 Правил благоустрою міста Луцька.На порушника склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП та роз’яснено порядок видалення зелених насаджень на території Луцької міської територіальної громади.Штраф за порушення зазначеної статті складає від 340 до 1360 грн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію