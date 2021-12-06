«Закладчика» з Волині засудили до 7 років позбавлення волі

Прокурори Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 20-річним жителем села Світязь Ковельського району незаконного придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах (ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України).Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.Судимий уже за вчинення наркозлочинів молодик у березні 2022 року сам, а також разом зі спільником, який уже засуджений за це, купував у Інтернеті психотропну речовину PVP, розфасовував у полімерні пакети та розкладав у Луцьку «закладки».Суд визнав його винуватим у вчиненні цих злочинів та призначив йому покарання у виді 7 років та одного місяця позбавлення волі з конфіскацією майна.