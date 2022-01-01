У Ковелі у двох школах облаштували укриття. ФОТО

Сьогодні, 19 жовтня, ще дві школи у Ковелі доєднались до очного навчання. У них облаштували укриття. І це дозволило понад двом тисячам учнів сісти за парти, замість того, щоб працювати дистанційно.Про це повідомляє Ковельська міська рада.Приміщення ремонтували за всіма вимогами ДСНС."Раніше тут був тир, а згодом підвал перетворився на склад для різних матеріалів. Утім, війна поставила нові виклики, і його привели до ладу: поштукатурили стіни, залили бетонну підлогу, провели мережі", – говорить директор одного з ліцеївВ укритті є запаси води та продуктів харчування. Підготували і пледи, які допоможуть зігрітись, коли буде холодно.Укриття поділено на дві зони: одна — для старшокласників, інша — для учнів початкових класів. Всього у приміщенні може розміститись 600 чоловік. У закладі ж навчається 1000 учнів, тому тут будуть поєднувати офлайн та дистанційне навчання.Від сьогодні у Ковельській громаді в офлайн режимі запрацювали школи та позашкілля. Також відновили роботу садки. Загалом — це вісім шкіл із 13-ти і вісім дитсадків з 14-ти.Решта закладів загальної середньої освіти продовжують роботу в дистанційному режимі.