У Ковелі у двох школах облаштували укриття. ФОТО

У Ковелі у двох школах облаштували укриття. ФОТО
Сьогодні, 19 жовтня, ще дві школи у Ковелі доєднались до очного навчання. У них облаштували укриття. І це дозволило понад двом тисячам учнів сісти за парти, замість того, щоб працювати дистанційно.

Про це повідомляє Ковельська міська рада.

Приміщення ремонтували за всіма вимогами ДСНС.

"Раніше тут був тир, а згодом підвал перетворився на склад для різних матеріалів. Утім, війна поставила нові виклики, і його привели до ладу: поштукатурили стіни, залили бетонну підлогу, провели мережі", – говорить директор одного з ліцеїв Валерій Кубай.
У Ковелі у двох школах облаштували укриття. ФОТО

В укритті є запаси води та продуктів харчування. Підготували і пледи, які допоможуть зігрітись, коли буде холодно.
У Ковелі у двох школах облаштували укриття. ФОТО

Укриття поділено на дві зони: одна — для старшокласників, інша — для учнів початкових класів. Всього у приміщенні може розміститись 600 чоловік. У закладі ж навчається 1000 учнів, тому тут будуть поєднувати офлайн та дистанційне навчання.
У Ковелі у двох школах облаштували укриття. ФОТО

Від сьогодні у Ковельській громаді в офлайн режимі запрацювали школи та позашкілля. Також відновили роботу садки. Загалом — це вісім шкіл із 13-ти і вісім дитсадків з 14-ти.
У Ковелі у двох школах облаштували укриття. ФОТО

Решта закладів загальної середньої освіти продовжують роботу в дистанційному режимі.
У Ковелі у двох школах облаштували укриття. ФОТО

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Теги: укриття, школи, Луцьк
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