На Волині за добу сталося 4 пожежі

За минулу добу рятувальники Волині загасили 4 пожежі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.Так, об 11: 24 у селі Мала Глуша Камінь-Каширського району вогнем зайнявся дерев’яний житловий будинок. О 12:55 пожежу ліквідували.Причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі.У Маневичах рятувальники виїхали на гасіння пожежі вантажівки з причепом, що зайнялася через несправність гальмівної системи авто, на трасі поблизу села Череваха Камінь-Каширського району.Разом з рятувальниками працювали і працівники державного підприємства Колківського лісгоспу.У селі Милуші Луцького району виникла пожежа у цегляному магазині-крамниці. Вогонь знищив вікно будівлі, три холодильники та пошкодив товар.Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі.Ще одну пожежу, що трапилася на вулиці Луцькій у місті Володимирі, пожежу сміття, оперативно загасили працівники 7 Державної пожежно-рятувальної частини з міста Володимира.