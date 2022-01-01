На Волині за добу сталося 4 пожежі
Сьогодні, 11:48
За минулу добу рятувальники Волині загасили 4 пожежі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Так, об 11: 24 у селі Мала Глуша Камінь-Каширського району вогнем зайнявся дерев’яний житловий будинок. О 12:55 пожежу ліквідували.
Причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі.
У Маневичах рятувальники виїхали на гасіння пожежі вантажівки з причепом, що зайнялася через несправність гальмівної системи авто, на трасі поблизу села Череваха Камінь-Каширського району.
Разом з рятувальниками працювали і працівники державного підприємства Колківського лісгоспу.
У селі Милуші Луцького району виникла пожежа у цегляному магазині-крамниці. Вогонь знищив вікно будівлі, три холодильники та пошкодив товар.
Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі.
Ще одну пожежу, що трапилася на вулиці Луцькій у місті Володимирі, пожежу сміття, оперативно загасили працівники 7 Державної пожежно-рятувальної частини з міста Володимира.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Так, об 11: 24 у селі Мала Глуша Камінь-Каширського району вогнем зайнявся дерев’яний житловий будинок. О 12:55 пожежу ліквідували.
Причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі.
У Маневичах рятувальники виїхали на гасіння пожежі вантажівки з причепом, що зайнялася через несправність гальмівної системи авто, на трасі поблизу села Череваха Камінь-Каширського району.
Разом з рятувальниками працювали і працівники державного підприємства Колківського лісгоспу.
У селі Милуші Луцького району виникла пожежа у цегляному магазині-крамниці. Вогонь знищив вікно будівлі, три холодильники та пошкодив товар.
Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі.
Ще одну пожежу, що трапилася на вулиці Луцькій у місті Володимирі, пожежу сміття, оперативно загасили працівники 7 Державної пожежно-рятувальної частини з міста Володимира.
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