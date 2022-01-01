Як збільшити енергоефективність житла: поради луцького експерта





Про це розповів доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії луцького вишу Орест Пахолюк у програмі "Радіодень" на хвилях "Українське радіо Луцьк", пише



Заходи, які дали б економію ресурсів, говорить експерт із енергоефективності, мають стосуватися утеплення, заміни чи ремонту саме цих конструкцій.



Зовнішні конструкцій: заміна, приведення до ладу, утеплення



Оптимальний варіант, котрий дає можливість заощадити орієнтовно 30-40 % тепловтрат – це комплексне утеплення. "Скільки б ми тепла не подали в приміщення, те, наскільки зберігається воно всередині, буде залежати від характеристик зовнішніх огороджувальних конструкцій: стін, вікон, перекриттів, покрівлі", – говорить Орест Пахолюк.



Ще 10-15 % теплоенергії втрачається у місцях загального користування: на сходових клітинах, коридорах, тому в цих місцях рекомендовано перевірити цілісність віконних рам. Також варто потурбуватися про встановлення індивідуальних теплових пунктів у багатоповерхівках та правильне налаштування цих приладів.



"Обов'язково встановлювати погодозалежне регулювання на таких ІТП. Обов'язково у підвалах і на горищах, де проходять трубопроводи, утеплити труби відповідними матеріалами, тому ці роботи потрібно виконувати не тільки в межах під'їзду, а в межах усього будинку, оскільки часткові заходи результатів не дають", – каже Орест Пахолюк.



Попередження втрат тепла – тест на енергоаудит будівлі



Підготувати будинок або квартиру до опалювального сезону можна також за допомогою перевірки на повітропроникність – Blower Door Test. Зі слів викладача луцького вишу, саме велика присутність щілин та негерметичність між конструкціями приводить до серйозної втрати тепла.



"Виявити їх просто так не можна. Саме цей тест дозволяє виявити місця витоків тепла і швидко їх локалізувати. Для котеджів така технологія – це мастхев, для багатоквартирних будинків – при організаційних енергоефективних заходах всього будинку", – каже експерт.



Як правильно провітрювати приміщення, щоб не втрачати тепло



Для того, щоб провітрювання оселі в холодну пору року було ефективним та не давало втрату великої кількості тепла, треба проводити "залпове" провітрювання – з максимально відкритими вікнами тривалістю 2-3 хвилини.



"Тому, що далі буде дуже сильно виходити тепло з приміщення. Залишення вікон на режимі провітрювання нічого крім вихолодження приміщення не дає, бо результату щодо якості провітрювання не приносить", – зазначив експерт Орест Пахолюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Власникам квартир або приватних будинків, які хочуть краще підготуватися до опалювального сезону, мають звернути увагу на двері, вікна, дах і стіни, які є найбільшими джерелами втрат тепла.Про це розповів доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії луцького вишуу програмі "Радіодень" на хвилях "Українське радіо Луцьк", пише Суспільне Заходи, які дали б економію ресурсів, говорить експерт із енергоефективності, мають стосуватися утеплення, заміни чи ремонту саме цих конструкцій.Оптимальний варіант, котрий дає можливість заощадити орієнтовно 30-40 % тепловтрат – це комплексне утеплення. "Скільки б ми тепла не подали в приміщення, те, наскільки зберігається воно всередині, буде залежати від характеристик зовнішніх огороджувальних конструкцій: стін, вікон, перекриттів, покрівлі", – говорить Орест Пахолюк.Ще 10-15 % теплоенергії втрачається у місцях загального користування: на сходових клітинах, коридорах, тому в цих місцях рекомендовано перевірити цілісність віконних рам. Також варто потурбуватися про встановлення індивідуальних теплових пунктів у багатоповерхівках та правильне налаштування цих приладів."Обов'язково встановлювати погодозалежне регулювання на таких ІТП. Обов'язково у підвалах і на горищах, де проходять трубопроводи, утеплити труби відповідними матеріалами, тому ці роботи потрібно виконувати не тільки в межах під'їзду, а в межах усього будинку, оскільки часткові заходи результатів не дають", – каже Орест Пахолюк.Підготувати будинок або квартиру до опалювального сезону можна також за допомогою перевірки на повітропроникність – Blower Door Test. Зі слів викладача луцького вишу, саме велика присутність щілин та негерметичність між конструкціями приводить до серйозної втрати тепла."Виявити їх просто так не можна. Саме цей тест дозволяє виявити місця витоків тепла і швидко їх локалізувати. Для котеджів така технологія – це мастхев, для багатоквартирних будинків – при організаційних енергоефективних заходах всього будинку", – каже експерт.Для того, щоб провітрювання оселі в холодну пору року було ефективним та не давало втрату великої кількості тепла, треба проводити "залпове" провітрювання – з максимально відкритими вікнами тривалістю 2-3 хвилини."Тому, що далі буде дуже сильно виходити тепло з приміщення. Залишення вікон на режимі провітрювання нічого крім вихолодження приміщення не дає, бо результату щодо якості провітрювання не приносить", – зазначив експерт Орест Пахолюк.

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