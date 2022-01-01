Іранські військові прибули у Крим і навчають росіян користуватися дронами-камікадзе, – ISW





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Аналітики зазначили, що таким чином КВІР сприяє продовженню війни РФ проти Україні



"Будь-який іранський персонал в Україні, ймовірно, був інструктором безпілотників КВІР. Залишається незрозумілим, чи керують дронами іранські інструктори самі, чи просто навчають російських військ, як це робити", - вказують в ISW.



Фахівці додали, що з середини вересня російські війська скерували десятки Shahed-136 проти цивільних цілей в Україні, віддаючи пріоритет терористичному впливу на цивільне населення, а не досягненню відчутних ефектів на полі бою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Члени Корпусу вартових ісламської революції Ірану перебувають в окупованому Криму. Там вони намагаються навчити російських військових користуватися дронами-камікадзе Shahed-136.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).Аналітики зазначили, що таким чином КВІР сприяє продовженню війни РФ проти Україні"Будь-який іранський персонал в Україні, ймовірно, був інструктором безпілотників КВІР. Залишається незрозумілим, чи керують дронами іранські інструктори самі, чи просто навчають російських військ, як це робити", - вказують в ISW.Фахівці додали, що з середини вересня російські війська скерували десятки Shahed-136 проти цивільних цілей в Україні, віддаючи пріоритет терористичному впливу на цивільне населення, а не досягненню відчутних ефектів на полі бою.

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