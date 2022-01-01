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Навесні загроза наступу з Білорусі може зрости: у ЗСУ назвали причину

Навесні загроза наступу з Білорусі може зрости: у ЗСУ назвали причину
Навесні загроза наступу з території Білорусі може зрости.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час телемарафону розповів помічник командувача Об’єднаних Сил ЗСУ Євген Сілкін.

"Імовірність повторного вторгнення в Україну з північних кордонів з Білоруссю дуже низька, але повністю вона не виключена. За нашою оцінкою, до кінця цього року ворог не зможе накопичити достатні сили для наступу, проте навесні така загроза може зрости", - повідомив Сілкін.

Він зазначив, що велика частина збройних сил Білорусі знаходиться у прикордонних областях. За офіційними даними, наразі на території Білорусі перебуває 10 тис. мобілізованих російських військовослужбовців, 170 танків, 200 бойових броньованих машин та 100 мінометів.

З перших днів повномасштабного вторгнення Лукашенко надав Путіну територію країни як військовий полігон. Саме з Білорусі рушили перші танки окупантів на північ України.

Наразі російські військові використовують повітряний простір Республіки для нанесення ракетних ударів по українських містах.

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Теги: Росія, Україна, війна
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