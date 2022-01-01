Навесні загроза наступу з Білорусі може зрости: у ЗСУ назвали причину





Як передає кореспондент Євген Сілкін.



"Імовірність повторного вторгнення в Україну з північних кордонів з Білоруссю дуже низька, але повністю вона не виключена. За нашою оцінкою, до кінця цього року ворог не зможе накопичити достатні сили для наступу, проте навесні така загроза може зрости", - повідомив Сілкін.



Він зазначив, що велика частина збройних сил Білорусі знаходиться у прикордонних областях. За офіційними даними, наразі на території Білорусі перебуває 10 тис. мобілізованих російських військовослужбовців, 170 танків, 200 бойових броньованих машин та 100 мінометів.



З перших днів повномасштабного вторгнення Лукашенко надав Путіну територію країни як військовий полігон. Саме з Білорусі рушили перші танки окупантів на північ України.



Наразі російські військові використовують повітряний простір Республіки для нанесення ракетних ударів по українських містах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Навесні загроза наступу з території Білорусі може зрости.Як передає кореспондент УНІАН , про це під час телемарафону розповів помічник командувача Об’єднаних Сил ЗСУ"Імовірність повторного вторгнення в Україну з північних кордонів з Білоруссю дуже низька, але повністю вона не виключена. За нашою оцінкою, до кінця цього року ворог не зможе накопичити достатні сили для наступу, проте навесні така загроза може зрости", - повідомив Сілкін.Він зазначив, що велика частина збройних сил Білорусі знаходиться у прикордонних областях. За офіційними даними, наразі на території Білорусі перебуває 10 тис. мобілізованих російських військовослужбовців, 170 танків, 200 бойових броньованих машин та 100 мінометів.З перших днів повномасштабного вторгнення Лукашенко надав Путіну територію країни як військовий полігон. Саме з Білорусі рушили перші танки окупантів на північ України.Наразі російські військові використовують повітряний простір Республіки для нанесення ракетних ударів по українських містах.

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