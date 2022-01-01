Відключення світла по Україні будуть почергові: не більше, ніж на 4 години





Про це



"20 жовтня по всій Україні можуть бути застосовані заходи обмеження споживання з 7:00 ранку до 22:00 вечора. Де саме, в який час - дивіться, будь ласка, на сайтах ваших операторів розподільчих мереж (обленерго). Відключення будуть почергові - тривалість черги також визначає обленерго, але не більше 4 годин", - йдеться в повідомленні.



Зазначають що це вимушений крок. З 10 жовтня українська енергосистема зазнала атак ворога більших, ніж за 8 місяців війни. Після атаки 10 жовтня було відновлено енергопостачання за 2 дні. З 13 жовтня диспетчерський центр “Укренерго” не застосовував графіків примусових обмежень.



"Сьогодні, 19 жовтня, ворог, який не може конкурувати на полі бою з ЗСУ, знову атакував цивільну енергетичну інфраструктуру. Тому завтра ми застосуємо контрольовані прораховані обмеження споживачів, які ми маємо здійснити, щоб система працювала збалансовано. Погода погіршується. Будь ласка, подбайте про те, щоб до завтра, до 7.00 ранку, ви мали заряджені телефони, пауербанки, запас води, ліхтарики і батарейки до них. Теплі шкарпетки і ковдри", - наголошують в "Укренерго".



Причина завтрашніх обмежень - дефіцит потужності в системі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відключення світла по всій Україні 20 жовтня будуть почергові. Очікується, що обмеження вводитимуться не більше, ніж на 4 години.Про це повідомляє пресслужба "Укренерго"."20 жовтня по всій Україні можуть бути застосовані заходи обмеження споживання з 7:00 ранку до 22:00 вечора. Де саме, в який час - дивіться, будь ласка, на сайтах ваших операторів розподільчих мереж (обленерго). Відключення будуть почергові - тривалість черги також визначає обленерго, але не більше 4 годин", - йдеться в повідомленні.Зазначають що це вимушений крок. З 10 жовтня українська енергосистема зазнала атак ворога більших, ніж за 8 місяців війни. Після атаки 10 жовтня було відновлено енергопостачання за 2 дні. З 13 жовтня диспетчерський центр “Укренерго” не застосовував графіків примусових обмежень."Сьогодні, 19 жовтня, ворог, який не може конкурувати на полі бою з ЗСУ, знову атакував цивільну енергетичну інфраструктуру. Тому завтра ми застосуємо контрольовані прораховані обмеження споживачів, які ми маємо здійснити, щоб система працювала збалансовано. Погода погіршується. Будь ласка, подбайте про те, щоб до завтра, до 7.00 ранку, ви мали заряджені телефони, пауербанки, запас води, ліхтарики і батарейки до них. Теплі шкарпетки і ковдри", - наголошують в "Укренерго".Причина завтрашніх обмежень - дефіцит потужності в системі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію