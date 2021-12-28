На Волині рятувальники деблокували з автомобіля жінку, яка травмувалася в ДТП
Сьогодні, 21:45
19 жовтня о 18:20 у місті Нововолинську сталася автопригода за участі двох легковиків.
Про це повідомила пресслужба ДСНС Волині.
Працівники 5 Державної пожежно-рятувальної частини міста Нововолинськ провели відкривання дверей за допомогою гідравлічного інструменту та деблокували жінку, 1978 року народження, з автомобіля.
Потерпілу передали працівникам швидкої медичної допомоги.
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Про це повідомила пресслужба ДСНС Волині.
Працівники 5 Державної пожежно-рятувальної частини міста Нововолинськ провели відкривання дверей за допомогою гідравлічного інструменту та деблокували жінку, 1978 року народження, з автомобіля.
Потерпілу передали працівникам швидкої медичної допомоги.
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