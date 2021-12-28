На Волині рятувальники деблокували з автомобіля жінку, яка травмувалася в ДТП





Про це повідомила пресслужба ДСНС Волині.



Працівники 5 Державної пожежно-рятувальної частини міста Нововолинськ провели відкривання дверей за допомогою гідравлічного інструменту та деблокували жінку, 1978 року народження, з автомобіля.



Потерпілу передали працівникам швидкої медичної допомоги.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 19 жовтня о 18:20 у місті Нововолинську сталася автопригода за участі двох легковиків.Про це повідомила пресслужба ДСНС Волині.Працівники 5 Державної пожежно-рятувальної частини міста Нововолинськ провели відкривання дверей за допомогою гідравлічного інструменту та деблокували жінку, 1978 року народження, з автомобіля.Потерпілу передали працівникам швидкої медичної допомоги.

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