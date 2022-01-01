Завтра по всій Україні вводять обмеження постачання електроенергії





Про це Кирило Тимошенко.



"Сьогодні ворог знову зруйнував генеруючі об‘єкти енергетики. Прошу поставитись до цього серйозно. Завтра, починаючи із 7:00 до 23:00 години, необхідно мінімізувати користування електроенергією. Це стосується жителів усіх областей країни. Якщо цього не зробити, слід готуватися до тимчасових відключень. Також від завтра в містах буде обмежене використання вуличного освітлення. Це вимушені кроки. Тому всі разом працюємо на своєму фронті!" - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 20 жовтня, по всій Україні будуть вводитися обмеження постачання електроенергії.Про це повідомив заступник керівника Офісу президента"Сьогодні ворог знову зруйнував генеруючі об‘єкти енергетики. Прошу поставитись до цього серйозно. Завтра, починаючи із 7:00 до 23:00 години, необхідно мінімізувати користування електроенергією. Це стосується жителів усіх областей країни. Якщо цього не зробити, слід готуватися до тимчасових відключень. Також від завтра в містах буде обмежене використання вуличного освітлення. Це вимушені кроки. Тому всі разом працюємо на своєму фронті!" - йдеться в повідомленні.

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