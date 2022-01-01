 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Завтра по всій Україні вводять обмеження постачання електроенергії

Завтра по всій Україні вводять обмеження постачання електроенергії
Завтра, 20 жовтня, по всій Україні будуть вводитися обмеження постачання електроенергії.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Сьогодні ворог знову зруйнував генеруючі об‘єкти енергетики. Прошу поставитись до цього серйозно. Завтра, починаючи із 7:00 до 23:00 години, необхідно мінімізувати користування електроенергією. Це стосується жителів усіх областей країни. Якщо цього не зробити, слід готуватися до тимчасових відключень. Також від завтра в містах буде обмежене використання вуличного освітлення. Це вимушені кроки. Тому всі разом працюємо на своєму фронті!" - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Навесні загроза наступу з Білорусі може зрости: у ЗСУ назвали причину
Сьогодні, 22:46
В Раді хочуть визнати Білорусь окупованою країною
Сьогодні, 21:20
В Україні можуть продовжити навчальний рік через війну
Сьогодні, 14:10
Катування російськими військовими людей в Ізюмі були «частиною їхньої політики», – HRW
Сьогодні, 13:21
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відключення світла по Україні будуть почергові: не більше, ніж на 4 години
Сьогодні, 22:32
На Волині рятувальники деблокували з автомобіля жінку, яка травмувалася в ДТП
Сьогодні, 21:45
Завтра по всій Україні вводять обмеження постачання електроенергії
Сьогодні, 21:32
В Раді хочуть визнати Білорусь окупованою країною
Сьогодні, 21:20
З 1 листопада зросте вартість термінового оформлення внутрішнього та закордонного паспорта
Сьогодні, 20:30
Схожі новини
Навесні загроза наступу з Білорусі може зрости: у ЗСУ назвали причину Навесні загроза наступу з Білорусі може зрости: у ЗСУ назвали причину
Сьогодні, 22:46
Відключення світла по Україні будуть почергові: не більше, ніж на 4 години Відключення світла по Україні будуть почергові: не більше, ніж на 4 години
Сьогодні, 22:32
В Раді хочуть визнати Білорусь окупованою країною В Раді хочуть визнати Білорусь окупованою країною
Сьогодні, 21:20
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 19 жовтня Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 19 жовтня
Сьогодні, 18:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Навесні загроза наступу з Білорусі може зрости: у ЗСУ назвали причину
Сьогодні, 22:46
 0
Відключення світла по Україні будуть почергові: не більше, ніж на 4 години
Сьогодні, 22:32
 0
На Волині рятувальники деблокували з автомобіля жінку, яка травмувалася в ДТП
Сьогодні, 21:45
 0
Завтра по всій Україні вводять обмеження постачання електроенергії
Сьогодні, 21:32
 0
В Раді хочуть визнати Білорусь окупованою країною
Сьогодні, 21:20
 0
Медіа
відео
1/8