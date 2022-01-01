Завтра по всій Україні вводять обмеження постачання електроенергії
Сьогодні, 21:32
Завтра, 20 жовтня, по всій Україні будуть вводитися обмеження постачання електроенергії.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Сьогодні ворог знову зруйнував генеруючі об‘єкти енергетики. Прошу поставитись до цього серйозно. Завтра, починаючи із 7:00 до 23:00 години, необхідно мінімізувати користування електроенергією. Це стосується жителів усіх областей країни. Якщо цього не зробити, слід готуватися до тимчасових відключень. Також від завтра в містах буде обмежене використання вуличного освітлення. Це вимушені кроки. Тому всі разом працюємо на своєму фронті!" - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Сьогодні ворог знову зруйнував генеруючі об‘єкти енергетики. Прошу поставитись до цього серйозно. Завтра, починаючи із 7:00 до 23:00 години, необхідно мінімізувати користування електроенергією. Це стосується жителів усіх областей країни. Якщо цього не зробити, слід готуватися до тимчасових відключень. Також від завтра в містах буде обмежене використання вуличного освітлення. Це вимушені кроки. Тому всі разом працюємо на своєму фронті!" - йдеться в повідомленні.
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