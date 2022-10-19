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В Раді хочуть визнати Білорусь окупованою країною

В Раді хочуть визнати Білорусь окупованою країною
Депутати хочуть винести на голосування Верховної Ради постанову про визнання Білорусі тимчасово окупованою Росією.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні пресслужби білоруського полку імені Кастуся Калиновського за результатами зустрічі з українськими депутатами.

Під час зустрічі представників полку Калиновського з народними депутатами України сторони обговорили питання білорусько-українських відносин в умовах російської агресії.

"Українська сторона висловила повагу білорусам, які зі зброєю в руках воюють за Україну, і заявила про бажання співпрацювати з полком Калиновського як законним представником білоруського народу", - повідомляє пресслужба полку.

За результатами засідання депутати Верховної Ради України пообіцяли запропонувати Кабінету Міністрів внести зміни до указу щодо громадян Білорусі. Депутати також вирішили винести на голосування постанову про визнання Білорусі тимчасово окупованою Росією територією.

За результатами зустрічі сторони домовилися про постійну співпрацю з депутатським корпусом України в аспектах визвольної боротьби українського та білоруського народів.

Нагадаємо, у серпні екскандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська оголосила про створення "Об’єднаного перехідного кабінету" Білорусі.

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Теги: Росія, Україна, війна
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