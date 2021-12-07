Поліщук закликав лучан зарядити телефони і павербанки та зробити запаси води





Про це Ігор Поліщук.



"У разі надходження такої інформації - буду одразу вас повідомляти.

Разом з тим, звертаюся з проханням зарядити телефони, ноутбуки, павербанки, ліхтарики та інші необхідні вам речі. Також прошу зробити критичний запас води", - йдеться в повідомленні.



Ігор Поліщук звернувся до керівників підприємств, установ та організацій з 07:00 до 23:00 по можливості зменшити споживання електроенергії. Таке ж прохання стосується і побутових споживачів - жителів Луцька та громади.



"У місті ми також зменшили кількість вуличного освітлення та вжили інших заходів щодо зменшення споживання електроенергії", - заначив мер Луцька.

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