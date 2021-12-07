Поліщук закликав лучан зарядити телефони і павербанки та зробити запаси води

Поліщук закликав лучан зарядити телефони і павербанки та зробити запаси води
20 жовтня по всій Україні запроваджуються обмеження на електропостачання. Щодо Луцької громади, наразі точної інформації про відключення побутових споживачів немає.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

"У разі надходження такої інформації - буду одразу вас повідомляти.
Разом з тим, звертаюся з проханням зарядити телефони, ноутбуки, павербанки, ліхтарики та інші необхідні вам речі. Також прошу зробити критичний запас води", - йдеться в повідомленні.

Ігор Поліщук звернувся до керівників підприємств, установ та організацій з 07:00 до 23:00 по можливості зменшити споживання електроенергії. Таке ж прохання стосується і побутових споживачів - жителів Луцька та громади.

"У місті ми також зменшили кількість вуличного освітлення та вжили інших заходів щодо зменшення споживання електроенергії", - заначив мер Луцька.

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Теги: Луцьк, світло, відключення, Поліщук
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