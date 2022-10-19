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Іспанія передає Україні генератори через обстріли енергетичної інфраструктури

Іспанія передає Україні генератори через обстріли енергетичної інфраструктури
Міністерство оборони Іспанії в середу оголосило про передання Україні електрогенераторів у зв'язку з нещодавніми атаками Росії на українську електричну інфраструктуру, "які серйозно вплинули на постачання електроенергії українським громадянам".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Уточнюється, що Іспанія передасть надані повітряно-космічними військами чотири генератори потужністю 400 кіловат і один – потужністю 150 кіловат.

"Генератори вже передані оператору оборонної логістики і протягом наступних трьох днів будуть доставлені наземним транспортом до логістичного хабу з прийому та розподілу матеріальної допомоги Україні, розташованого на території Польщі", – уточнює Міноборони Іспанії.

Раніше стало відомо, що Іспанія планує надати Україні чотири пускові установки системи протиповітряної оборони Hawk.

Протягом майже двох тижнів Росія неодноразово атакувала українські міста крилатими ракетами та іранськими безпілотниками-камікадзе, намагаючись завдати пошкодження енергетичній інфраструктурі.

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Теги: Росія, Україна, війна
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