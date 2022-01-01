ЗСУ за добу знищили 370 окупантів, 25 безпілотників та 1 гелікоптер





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.10 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 66 650 (+370) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 567 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 255 (+20) од,

артилерійських систем – 1646 (+9) од,

РСЗВ – 372 (+0) од,

засобів ППО ‒ 189 (+0) од,

літаків – 269 (+0) од,

гелікоптерів – 243 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 311 (+25),

крилатих ракет ‒ 329 (+6),

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4005 (+6) од,

спеціальної техніки ‒ 147 (+1).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ЗСУ з початку агресії знищила 66 650 загарбників.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.10 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 66 650 (+370) осіб ліквідовано,танків ‒ 2 567 (+13) од,бойових броньованих машин ‒ 5 255 (+20) од,артилерійських систем – 1646 (+9) од,РСЗВ – 372 (+0) од,засобів ППО ‒ 189 (+0) од,літаків – 269 (+0) од,гелікоптерів – 243 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 311 (+25),крилатих ракет ‒ 329 (+6),кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4005 (+6) од,спеціальної техніки ‒ 147 (+1).

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