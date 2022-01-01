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ЗСУ за добу знищили 370 окупантів, 25 безпілотників та 1 гелікоптер

ЗСУ за добу знищили 370 окупантів, 25 безпілотників та 1 гелікоптер
ЗСУ з початку агресії знищила 66 650 загарбників.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 66 650 (+370) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2 567 (+13) од,
бойових броньованих машин ‒ 5 255 (+20) од,
артилерійських систем – 1646 (+9) од,
РСЗВ – 372 (+0) од,
засобів ППО ‒ 189 (+0) од,
літаків – 269 (+0) од,
гелікоптерів – 243 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 311 (+25),
крилатих ракет ‒ 329 (+6),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4005 (+6) од,
спеціальної техніки ‒ 147 (+1).

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Теги: Росія, Україна, війна
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