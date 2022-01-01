Росіяни вдарили ракетами по дитячій спеціалізованій школі в Запорізькій області





Про це Кирило Тимошенко.



"Російські терористи сьогодні зранку, близько 7:20, завдали ракетного удару по території дитячої спеціалізованої школи в смт. Комишуваха. Інформація щодо руйнувань та жертв уточнюється", - йдеться в повідомленні.



Згодом Кирило Тимошенко повідомив, що, на щастя, жертв немає. Але зруйнована цивільна інфраструктура та житлові будинки в смт. Комишуваха.



Екстрені служби працюють на місцях.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни вранці 20 жовтня завдали ракетного удару по території дитячої спеціалізованої школи в селищі міського типу Комишуваха Запорізької області.Про це повідомив заступник керівника Офісу президента"Російські терористи сьогодні зранку, близько 7:20, завдали ракетного удару по території дитячої спеціалізованої школи в смт. Комишуваха. Інформація щодо руйнувань та жертв уточнюється", - йдеться в повідомленні.Згодом Кирило Тимошенко повідомив, що, на щастя, жертв немає. Але зруйнована цивільна інфраструктура та житлові будинки в смт. Комишуваха.Екстрені служби працюють на місцях.

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