Кілька разів вдарив ножем у шию: волинянин за вбивство знайомого отримав понад 7 років тюрми

Прокурори Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 50-річним волинянином умисного вбивства.Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.Встановлено, що уночі 6 квітня 2022 року нетверезий чоловік у будинку на вулиці Волгоградській в обласному центрі Волині під час конфлікту кілька разів вдарив 34-річного знайомого ножем у шию, спричинивши смерть.Суд визнав його винуватим в умисному вбивстві та призначив покарання у виді 7 років та 6 місяців позбавлення волі.