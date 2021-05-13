Кілька разів вдарив ножем у шию: волинянин за вбивство знайомого отримав понад 7 років тюрми

Кілька разів вдарив ножем у шию: волинянин за вбивство знайомого отримав понад 7 років тюрми
Прокурори Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 50-річним волинянином умисного вбивства.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Встановлено, що уночі 6 квітня 2022 року нетверезий чоловік у будинку на вулиці Волгоградській в обласному центрі Волині під час конфлікту кілька разів вдарив 34-річного знайомого ножем у шию, спричинивши смерть.

Суд визнав його винуватим в умисному вбивстві та призначив покарання у виді 7 років та 6 місяців позбавлення волі.

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Теги: Волинянин, вбивство, суд
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