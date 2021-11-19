У Ковелі усім споживачам увімкнули опалення
Сьогодні, 12:44
У місті Ковель з 20 жовтня розпочали опалювальний сезон. Усім споживачам громади увімкнули централізоване опалення.
Про це розповів Суспільному директор підприємства "Ковельтепло" Володимир Бойко.
Всього в громаді 13 тисяч споживачів, не рахуючи підприємств різної форми власності.
Тепло та гарячу воду у квартири включили згідно з рішенням виконкому Ковельської міської ради та у зв'язку зі зниженням середньодобової температури зовнішнього повітря протягом трьох днів + 8°С та нижче.
В медзакладах Ковеля опалення з'явилося ще 18 жовтня. Ковельське територіальне медоб’єднання має свою котельню на твердому паливі. Відтак тепло подали у Дитячу лікарню та Пологовий будинок. З 20 жовтня тепло отримали решту відділень, сказав Суспільному директор медоб’єднання Валентин Вітер.
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Про це розповів Суспільному директор підприємства "Ковельтепло" Володимир Бойко.
Всього в громаді 13 тисяч споживачів, не рахуючи підприємств різної форми власності.
Тепло та гарячу воду у квартири включили згідно з рішенням виконкому Ковельської міської ради та у зв'язку зі зниженням середньодобової температури зовнішнього повітря протягом трьох днів + 8°С та нижче.
В медзакладах Ковеля опалення з'явилося ще 18 жовтня. Ковельське територіальне медоб’єднання має свою котельню на твердому паливі. Відтак тепло подали у Дитячу лікарню та Пологовий будинок. З 20 жовтня тепло отримали решту відділень, сказав Суспільному директор медоб’єднання Валентин Вітер.
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