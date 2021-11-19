У Ковелі усім споживачам увімкнули опалення





Про це розповів Володимир Бойко.



Всього в громаді 13 тисяч споживачів, не рахуючи підприємств різної форми власності.



Тепло та гарячу воду у квартири включили згідно з рішенням виконкому Ковельської міської ради та у зв'язку зі зниженням середньодобової температури зовнішнього повітря протягом трьох днів + 8°С та нижче.



В медзакладах Ковеля опалення з'явилося ще 18 жовтня. Ковельське територіальне медоб’єднання має свою котельню на твердому паливі. Відтак тепло подали у Дитячу лікарню та Пологовий будинок. З 20 жовтня тепло отримали решту відділень, сказав Суспільному директор медоб’єднання Валентин Вітер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Ковель з 20 жовтня розпочали опалювальний сезон. Усім споживачам громади увімкнули централізоване опалення.Про це розповів Суспільному директор підприємства "Ковельтепло"Всього в громаді 13 тисяч споживачів, не рахуючи підприємств різної форми власності.Тепло та гарячу воду у квартири включили згідно з рішенням виконкому Ковельської міської ради та у зв'язку зі зниженням середньодобової температури зовнішнього повітря протягом трьох днів + 8°С та нижче.В медзакладах Ковеля опалення з'явилося ще 18 жовтня. Ковельське територіальне медоб’єднання має свою котельню на твердому паливі. Відтак тепло подали у Дитячу лікарню та Пологовий будинок. З 20 жовтня тепло отримали решту відділень, сказав Суспільному директор медоб’єднання Валентин Вітер.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію