У Ковелі усім споживачам увімкнули опалення

У Ковелі усім споживачам увімкнули опалення
У місті Ковель з 20 жовтня розпочали опалювальний сезон. Усім споживачам громади увімкнули централізоване опалення.

Про це розповів Суспільному директор підприємства "Ковельтепло" Володимир Бойко.

Всього в громаді 13 тисяч споживачів, не рахуючи підприємств різної форми власності.

Тепло та гарячу воду у квартири включили згідно з рішенням виконкому Ковельської міської ради та у зв'язку зі зниженням середньодобової температури зовнішнього повітря протягом трьох днів + 8°С та нижче.

В медзакладах Ковеля опалення з'явилося ще 18 жовтня. Ковельське територіальне медоб’єднання має свою котельню на твердому паливі. Відтак тепло подали у Дитячу лікарню та Пологовий будинок. З 20 жовтня тепло отримали решту відділень, сказав Суспільному директор медоб’єднання Валентин Вітер.

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Теги: опалення, Ковель
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