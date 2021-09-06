Волинський прикордонний загін відкрив вакансії: кого шукають

Волинський прикордонний загін проводить набір кандидатів на військову службу за контрактом для заміщення вакантних посад: фельдшерів, машиністів екскаватора одноківшевого і крану автомобільного.Про це повідомляють у пресслужбі загону.Вимоги до фельдшерів: наявність відповідної медичної освіти «Лікувальна справа», «Фельдшер».Вимоги до машиністів: наявність посвідчення водія категорії С і посвідчення кранівника та екскаваторника, досвід роботи.Грошове забезпечення – від 15 тисяч гривень. Надається повний пакет соціального захисту.Детальніше з умовами прийняття можна ознайомитись за телефоном відділу комплектування прикордонного загону +380 96 905 1301 (у робочі дні з 08.00 до 17.00) або звернутись за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6.