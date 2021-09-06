Волинський прикордонний загін відкрив вакансії: кого шукають
Сьогодні, 14:10
Волинський прикордонний загін проводить набір кандидатів на військову службу за контрактом для заміщення вакантних посад: фельдшерів, машиністів екскаватора одноківшевого і крану автомобільного.
Про це повідомляють у пресслужбі загону.
Вимоги до фельдшерів: наявність відповідної медичної освіти «Лікувальна справа», «Фельдшер».
Вимоги до машиністів: наявність посвідчення водія категорії С і посвідчення кранівника та екскаваторника, досвід роботи.
Грошове забезпечення – від 15 тисяч гривень. Надається повний пакет соціального захисту.
Детальніше з умовами прийняття можна ознайомитись за телефоном відділу комплектування прикордонного загону +380 96 905 1301 (у робочі дні з 08.00 до 17.00) або звернутись за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6.
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Про це повідомляють у пресслужбі загону.
Вимоги до фельдшерів: наявність відповідної медичної освіти «Лікувальна справа», «Фельдшер».
Вимоги до машиністів: наявність посвідчення водія категорії С і посвідчення кранівника та екскаваторника, досвід роботи.
Грошове забезпечення – від 15 тисяч гривень. Надається повний пакет соціального захисту.
Детальніше з умовами прийняття можна ознайомитись за телефоном відділу комплектування прикордонного загону +380 96 905 1301 (у робочі дні з 08.00 до 17.00) або звернутись за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6.
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