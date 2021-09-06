Волинський прикордонний загін відкрив вакансії: кого шукають

Волинський прикордонний загін відкрив вакансії: кого шукають
Волинський прикордонний загін проводить набір кандидатів на військову службу за контрактом для заміщення вакантних посад: фельдшерів, машиністів екскаватора одноківшевого і крану автомобільного.

Про це повідомляють у пресслужбі загону.

Вимоги до фельдшерів: наявність відповідної медичної освіти «Лікувальна справа», «Фельдшер».

Вимоги до машиністів: наявність посвідчення водія категорії С і посвідчення кранівника та екскаваторника, досвід роботи.

Грошове забезпечення – від 15 тисяч гривень. Надається повний пакет соціального захисту.

Детальніше з умовами прийняття можна ознайомитись за телефоном відділу комплектування прикордонного загону +380 96 905 1301 (у робочі дні з 08.00 до 17.00) або звернутись за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: прикордонний загін, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський прикордонний загін відкрив вакансії: кого шукають
Сьогодні, 14:10
Спецслужби Росії, ймовірно, готують теракти проти власного населення, – розвідка
Сьогодні, 13:45
На Волині в аварії постраждала пасажирка
Сьогодні, 13:30
Лише 2% Харківщини залишаються під тимчасовою окупацією росіян, – Синєгубов
Сьогодні, 13:20
На Волині автомобіль збив велосипедиста: 52-річного чоловіка госпіталізували до лікарні
Сьогодні, 13:15
Схожі новини
До Волинського загону прибули строковики. ФОТО До Волинського загону прибули строковики. ФОТО
25 січень, 15:35
Прикордонник з Волині здобув «срібло» на чемпіонаті України з гирьового спорту Прикордонник з Волині здобув «срібло» на чемпіонаті України з гирьового спорту
06 вересень, 2021, 14:36
На Волині в аварії постраждала пасажирка На Волині в аварії постраждала пасажирка
Сьогодні, 13:30
На Волині автомобіль збив велосипедиста: 52-річного чоловіка госпіталізували до лікарні На Волині автомобіль збив велосипедиста: 52-річного чоловіка госпіталізували до лікарні
Сьогодні, 13:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський прикордонний загін відкрив вакансії: кого шукають
Сьогодні, 14:10
 0
Спецслужби Росії, ймовірно, готують теракти проти власного населення, – розвідка
Сьогодні, 13:45
 0
На Волині в аварії постраждала пасажирка
Сьогодні, 13:30
 0
Лише 2% Харківщини залишаються під тимчасовою окупацією росіян, – Синєгубов
Сьогодні, 13:20
 0
На Волині автомобіль збив велосипедиста: 52-річного чоловіка госпіталізували до лікарні
Сьогодні, 13:15
 0
Медіа
відео
1/8