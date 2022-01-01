Ліз Трасс подала у відставку з посади прем'єра Британії

Ліз Трасс під час виступу на Даунінг-стріт оголосила про свою відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії.



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"Я усвідомлюю, що, враховуючи ситуацію, я не можу виконати мандат, на який мене обрала Консервативна партія", - заявила Трасс.



Вибори нового прем'єр-міністра Британії відбудуться вже наступного тижня.



За слова Трасс, вона зустрілась з головою Комітету Гремом Бреді, під час якого домовилась про дату наступних виборів та відзначила, що очолюватиме посаду прем'єра, поки країна не обере наступника.



Нагадаємо, що прем'єрка Британії Ліз Трасс оголосила про наміри подати у відставку після 6 тижнів перебування на посаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! під час виступу на Даунінг-стріт оголосила про свою відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії.Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC."Я усвідомлюю, що, враховуючи ситуацію, я не можу виконати мандат, на який мене обрала Консервативна партія", - заявила Трасс.Вибори нового прем'єр-міністра Британії відбудуться вже наступного тижня.За слова Трасс, вона зустрілась з головою Комітету, під час якого домовилась про дату наступних виборів та відзначила, що очолюватиме посаду прем'єра, поки країна не обере наступника.Нагадаємо, що прем'єрка Британії Ліз Трасс оголосила про наміри подати у відставку після 6 тижнів перебування на посаді.

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