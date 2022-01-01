Волинянин отримав 15 років в`язниці за зґвалтування 12-річної доньки





Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.



За підтримання публічного обвинувачення прокурорами відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Волинської обласної прокуратури суд визнав 38-річного жителя Луцького району винуватим у зґвалтуванні 12-річної доньки.



Доведено, що 10 липня 2022 року нетверезий чоловік тричі поглумився над дитиною.



Обвинувачений перебуває під вартою та наступних 15 років проведе за ґратами.



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