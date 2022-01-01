Волинянин отримав 15 років в`язниці за зґвалтування 12-річної доньки

Волинянин отримав 15 років в`язниці за зґвалтування 12-річної доньки
Волинянин за зґвалтування 12-річної доньки отримав 15 років в`язниці.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Волинської обласної прокуратури суд визнав 38-річного жителя Луцького району винуватим у зґвалтуванні 12-річної доньки.

Доведено, що 10 липня 2022 року нетверезий чоловік тричі поглумився над дитиною.

Обвинувачений перебуває під вартою та наступних 15 років проведе за ґратами.

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Теги: Волинянин, зґвалтування, суд
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